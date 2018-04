Lenka Miškolciová

Dnes o 09:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní VIDEO DŇA: Tisícčlenný spevácky zbor spieva Aviciiho Wake Me Up počas memoriálu v jeho rodnom meste

Spevácky zbor si nádherným spôsobom pripomenul jedného z najtalentovanejších dídžejov súčasnosti.

ŠTOKHOLM 27. apríla - Len pred pár dňami hudobný svet náhle rozosmutnila správa o smrti talentovaného a populárneho DJ-a Aviciiho. Len 28-ročný hudobník zomrel vo štvrtok 19. apríla v Ománe, kde bol s priateľmi. Avicii, bez pochýb jeden z najúspešnejších dídžejov súčasnosti, tvoril predovšetkým modernú elektronickú tanečnú hudbu. Medzi jeho najznámejšie hity patria Wake Me Up, You Make Me, Hey Brother či Lonely Together, v ktorom účinkuje i Rita Ora.

Práve jeho pravdepodobne najväčší hit Wake Me Up si zvolil zbor počas spomienkového memoriálu, ktorý sa konal v pondelok v Aviciiho rodnom meste Štokholme, aby si jeho zaspievaním pripomenul talentovaného dídžeja. Pravdepodobne len málokto sa ubráni zimoriavkam, keď tisícka zborových spevákov začne spievať hit, ktorým sa mladý Avicii preslávil po celom svete.