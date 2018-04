Nikoleta Bugalová

Chlapčekovi dávali lekári len 2 % šancu na prežitie a mame radili odpojiť ho od prístrojov. On sa kompletne zotavil

Naozajstný zázrak. Chlapček, ktorý bol v ohrození života a chceli ho odpojiť od prístrojov, sa kompletne zotavil.

— Foto: Belfast live

Severný Belfast - Taylor Red mal len 10 rokov, keď mal nehodu na motorke. Taylor prežil mozgovú smrť. Lekári mu nedávali šancu na prežitie a chceli ho po čase odpojiť od prístrojov. No stal sa zázrak a chlapec prežil.

Foto: Repro foto Belfast live

Prevoz do nemocnice

V Belfaste sa každoročne uskutočňujú motorkárske preteky. V roku 2016 sa ich zúčastnil aj Taylor. Taylor išiel na preteky ako desaťročný a chcel, samozrejme, zvíťaziť, no bohužiaľ sa výhry nedočkal, pretože s jeho motorkou havaroval. Taylor bol následne okamžite prevezený do nemocnice, kde lekári jeho rodičom oznámili, že mu dávajú 2 % šancu na prežitie, pretože je vo veľmi zlom stave a má poranenia a zlomeniny lebky. Cheryl, Taylorova matka, bola zhrozená, keď jej lekár oznámil, že mu nedávajú veľkú šancu ani len na prežitie noci.

Foto: Repro foto Belfast live

Neočakávaný zvrat situácie

Na druhý deň ráno, keď si Taylorovi rodičia mysleli, že o neho už nadobro prišli, sa stal zázrak. Stal sa zázrak a chlapček sa vrátil do „sveta živých“. Jeho funkcie sa pomaly začali obnovovať. Nikto nečakal túto reakciu. „Boli sme v šoku,“ povedala jeho matka Cheryl.

Jeho mama si myslí, že ak by nemal na hlave prilbu a chrániče, tak by sa už nikdy nemusel zotaviť, pretože prežil neskutočne silný úder. „Nechápala som, ako je to možné, že mu nedávali žiadnu šancu a tvrdili mi, že jeho mozog zomrel.“

O dva roky neskôr

Teraz má Taylor 12 rokov, má mladšieho súrodenca, ktorý sa narodil len tri týždne po jeho nehode. Pre jeho mamu a otca to muselo byť veľmi náročné zvládať aj tehotenstvo aj to, že ich syn je v nemocnici a je v ohrození života. Jeho braček ho navštevoval každý jeden deň počas pobytu v nemocnici.

Foto: Repro foto Belfast live

Keď Cheryl oznámili lekári, že jej syn bude opäť schopný robiť všetky tie veci ako kedysi, pocit, ktorý v tej chvíli prežila, opísala nasledovne: „Bolo to, ako by mi dali milión eúr, keď mi povedali, že bude žiť. Zároveň mi ale povedali, že jeho emócie ako plač či smiech už nebudú také ako predtým. O päť mesiacov neskôr sa začal Taylor usmievať a jeho emócie a všetky funkcie sa vrátili. Som na neho pyšná, je to úžasný chlapec.“