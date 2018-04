TASR

Dnes o 08:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Marseille je bližšie k lyonskemu finále

Pri oboch góloch bol francúzsky reprezentačný stredopoliar Dimitri Payet.

Futbalisti Olympique Marseille sa priblížili k vytúženému postupu do finále Európskej ligy UEFA 2017/2018. V úvodnom semifinálovom dueli zdolali FC Salzburg 2:0. — Foto: TASR/AP

Marseille 27. apríla (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille sa priblížili k vytúženému postupu do finále Európskej ligy UEFA 2017/2018. V úvodnom semifinálovom dueli zdolali FC Salzburg 2:0 a pred budúcotýždňovou odvetou (3. mája) majú tromfy v rukách. Pri oboch góloch bol francúzsky reprezentačný stredopoliar Dimitri Payet. Po jeho priamom kope sa po štvrťhodine hry presadil Florian Thauvin, pre ktorého to bol 22. presný zásah v tejto sezóne.

Skóre spečatil v 63. minúte po Payetovej prihrávke striedajúci Clinton N'Jie. "Myslím si, že sme dosiahli veľmi priaznivý výsledok. Salzburg je kvalitný tím, čo potvrdil vo štvrťfinále, v ktorom vyradil Lazio Rím. Pomohol nám rýchly gól. Máme dobrú východiskovú pozíciu, no pred nami je ešte náročná odveta. Musíme zostať nohami pevne na zemi a nepodľahnúť eufórii. Ešte sme spravili iba prvý krok na ceste do finále," zdôraznil brazílsky obranca v službách OM Luiz Gustavo.

Salzburg sa snažil o vyrovnanie ešte do prestávky, ale Pele si poradil pri možnostiach Dabbura aj Lainera. Hostia sa nemienili vzdať ani po zmene strán a Pele vytasil fantastický zákrok v 53. minúte po strele Wolfa. Efektívnejšie však bolo francúzske mužstvo, ktoré zdvojnásobilo svoj náskok. Salzburg si vypracoval príležitosť aj za tohto stavu, pri pokuse striedajúceho Gulbrandsona v 77. minúte pomohla Pelemu žrď.

"Prehra 0:2 je pre nás veľmi trpká. Prvý gól sme inkasovali po štandardnej situácii, v úvodnom dejstve sme však hrali výborne. Rozhodca nás obral o jedenástku, no nezlomilo nás to a vypracovali sme si veľa šancí, nepremenili sme však ani jednu. Určite sme si zaslúžili streliť gól. Domáci vyťažili z minima maximum. Ešte však neskladáme zbrane a o týždeň v Salzburgu do toho pôjdeme s plnou vervou. Proti Laziu sme v odvete zmazali dvojgólové manko a o rovnaký kúsok sa pokúsime aj teraz," uviedol pre rakúsku tlačovú agentúru APA tréner Salzburgu Marco Rose.