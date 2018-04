TASR

Dnes o 08:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Milwaukee zdolalo Boston a vynútilo si rozhodujúci siedmy zápas

K triumfu ich 31 bodmi potiahol Grék Giannis Antetokounmpo.

K triumfu ich 31 bodmi potiahol Grék Giannis Antetokounmpo (vpravo). — Foto: TASR/AP

New York 27. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v noci na piatok v šiestom stretnutí 1. kola play off Východnej konferencie NBA na domácej palubovke nad Bostonom Celtics 97:86 a vyrovnali stav série na 3:3. K triumfu ich 31 bodmi potiahol Grék Giannis Antetokounmpo. Rozhodujúci zápas číslo 7 sa bude hrať v noci na nedeľu v Bostone.

Antetokounmpo k bodom pridal aj 14 doskokov. Hostia mali slabú druhú štvrtinu, v polčase prehrávali o 9 bodov a v druhom dejstve sa nedokázali so stratou vyrovnať. "Na konci to už bolo len o našej vôli. Ja som sa snažil hrať najlepšie ako sa dalo, skúšal som byť agresívny. Teraz je to už len o zápase číslo 7. Je pred nami veľká príležitosť," citovala agentúra AP Gréka, ktorému so 16 bodmi dobre sekundovali Khris Middleton a Malcolm Brogdon. "Pre takéto zápasy to robíte. Chopili sme sa šance. Hrali sme ako jeden tím, útočili aj bránili sme spolu. A našli sme cestu k víťazstvu," povedal tréner Buck Joe Prunty.

Celtics sa nedarila streľba za tri body. "Hrali sme dosť staticky a jednoducho sme neboli dosť dobrí. Oni boli celý zápas lepší na lopte a prevýšili nás rýchlosťou a nasadením," zhodnotil tréner Bostonu Brad Stevens. Víťaz rozhodujúceho duelu v sérii nastúpi v 2. kole proti Philadelphii.