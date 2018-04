TASR

Dnes o 21:07 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Xindl X v novej piesni Byznys spieva o výhodných kamarátstvach

Videoklip vytvoril so svojim dvorným výtvarníkom Ondřejom Pfeifferom.

Na snímke český spevák Xindl X, vlastným menom Ondřej Ládek. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. apríla (TASR) – Český pesničkár Xindl X poteší na jeseň tohto roku svojich fanúšikov novým albumom Sexy Exity. V týchto dňoch predstavuje prvú hudobnú novinku v podobe skladby Byznys. Hudba aj text sú jeho dielom. "Pieseň je venovaná všetkým takzvaným kamarátom, ktorí sa s vami bavia, iba keď sa im to hodí pre ich 'biznis'. Myslím, že každý z nás má s takými ľuďmi nejakú skúsenosť," vraví o svojej novej piesni Xindl X.

Spevák vo svojich skladbách často kritizuje spoločenské javy, čo ostatne zrkadlí do svojich textov. Inak to nie je ani vo videoklipe, ktorý vytvoril so svojim dvorným výtvarníkom Ondřejom Pfeifferom.

"Trúfam si tvrdiť, že to je náš zatiaľ najšťavnatejší a najdrsnejší klip. V kocke sa v ňom okrem iného dozviete, aká budúcnosť čaká našu planétu. A nie je to veru ružová budúcnosť," komentuje.

Spomínaný nový album bude súčasťou desiateho výročia speváka a skladateľa na hudobnej scéne. Oslávi ho na jeseň svojím zatiaľ najväčším turné s kapelou a hosťami. Začne ho 22. novembra v Kladne a ukončí 20. decembra koncertom v pražskom Lucerna Music Bare.

Spevák, skladateľ, gitarista a scenárista Xindl X, civilným menom Onřej Ládek (*16.8.1979, Praha) vyhral v roku 2007 so skladbou Mamut súťaž Česko hľadá pesničku. V roku 2008 získal cenu Autorská Porta za pieseň Dysgrafik, pesnička Anděl bola v roku 2008 najhranejšou na serveri Bandzone.cz. V septembri 2008 vydal debutový album Návod ke čtení manuálu. V októbri 2010 pridal druhý album Praxe relativity. Hitmi z neho sú piesne Chemie a Láska v housce. Bol Skokanom roka za rok 2010 v ankete Český slavík Mattoni.

V roku 2011 vydal album akustických "prerábok" piesní z predchádzajúcich dvoch albumov pod názvom Xpívanky. V roku 2012 vychádza tretí album Láska, z neho sú single Zlato, Štědrý večer nastal, Dočasná svatá a Casio. V apríli 2014 pridal štvrtý album Čecháček Made, z ktorého sú piesne Čecháček a totáček, Barbína, V blbým věku s Olgou Königovou či Cudzinka v tvojej zemi s Mirkou Miškechovou.

V septembri 2016 vydal piaty album Kvadratura záchranného kruhu. Z neho sú skladby Na vodě a Popelka. Okrem hudobnej scény pôsobí ako filmový a televízny scenárista. Je autorom námetu a spoluautorom scenáru filmu Restart či spoluautorom námetu seriálu Comeback.

TASR informoval Marcel Vyšín z pražskej pobočky Universal Music.