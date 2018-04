TASR

Na EMPIRE Slovak Open sa predstavia Schmiedlová, Kužmová i Bouchardová

Schmiedlová je jedinou slovenskou víťazkou tohto turnaja vo dvojhre, v Trnave triumfovala v roku 2014.

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová. — Foto: FOTO TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 26. apríla (TASR) - Jubilejný 10. ročník najväčšieho ženského turnaja na Slovensku EMPIRE Slovak Open (11. – 20. mája) je opäť prísľubom špičkového tenisu. Na antukových kurtoch klubu TC EMPIRE Trnava sa okrem slovenských fedcupových reprezentantiek Anny Karolíny Schmiedlovej, Viktórie Kužmovej, Jany Čapelovej a Rebeccy Šramkovej predstavia aj zahraničné hviezdy na čele s bývalou wimbledonskou finalistkou Kanaďankou Eugenie Bouchardovou.

Schmiedlová je jedinou slovenskou víťazkou tohto turnaja vo dvojhre, v Trnave triumfovala v roku 2014. „Do Trnavy sa veľmi teším. Som rada, že tam môžem opäť hrať. Je to jeden z mojich obľúbených turnajov. Je to blízko domov, príde tam veľa ľudí. Na tento turnaj prídu jedny z najlepších hráčok, aké na také podujatie môžu prísť. Verím, že to bude opäť super podujatie a pozývam naň fanúšikov,“ povedala víťazka turnaja WTA v kolumbijskej Bogote pre www.empireslovakopen.sk.

Zo zahraničných hráčok sa prihlásilo až päť bývalých členiek Top 10 - Ruska Vera Zvonariovová (najlepšie 2. v rebríčku WTA vo dvojhre), Bouchardová (5.), Švajčiarky Belinda Bencicová (7.) a Patty Schnyderová (7.) a Nemka Andrea Petkovicová (9.). V Trnave by mala štartovať aj Ukrajinka Marta Kosťuková, ktorá iba ako 15-ročná postúpila do 3. kola Australian Open 2018. V roku 2017 vyhrala juniorskú dvojhru na tom istom podujatí. K nej sa pridá aj silná zostava mladých ruských hráčok - Anna Kalinská, Anastasia Potapovová či Anna Blinkovová.

Do Trnavy sa chystá aj minuloročná finalistka dvojhry Paraguajčanka Veronika Cepedeová-Roygová, Austrálčanka Alja Tomljanovičová, Ukrajinka Kateryna Kozlovová, Ruska s českým zázemím Jekaterina Alexandrovová, Američanka Nicole Gibbsová, Švajčiarky Viktorija Golubicová a Stefanie Vögelová, Tunisanka Ons Jabeurová, Danka Koviničová z Čiernej Hory (víťazka turnaja z roku 2015) či známa Belgičanka Yanina Wickmayerová. Ako informuje oficiálna stránka turnaja, až 11 hráčok je z Top 100 rebríčka WTA vo dvojhre.