TASR

Dnes o 18:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovensko.Digital chce vyvolať diskusiu o etike v informatizácii

Návrhy na konkrétne opatrenia by sa mali stať súčasťou Etického kódexu v štátnom IT.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 26. apríla (TASR) – Informatizácia v súčasnosti nie je považovaná za slušný sektor. Práve preto Slovensko potrebuje pravidlá, ako sa majú správať všetci zúčastnení na chode štátneho IT. Zdôraznil to výkonný riaditeľ občianskeho združenia Slovensko.Digital Ján Hargaš s tým, že jeho členovia pripravujú opatrenia, ktoré by sa mali stať súčasťou Etického kódexu v štátnom IT.

"Informatizácia dnes stále nie je slušný sektor. Potrebujeme jasné pravidlá, ako sa majú správať všetci zúčastnení na chode a rozvoji štátneho IT. Vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu vnímame túto tému ako veľmi dôležitú. Budeme radi lídrami prípravy etického kódexu pre štátne IT," poznamenal Hargaš. O tejto téme v pondelok (23. 4.) diskutovali predstavitelia Slovensko.Digital aj s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD).

Slovensko.Digital načrtlo prvé návrhy opatrení spolu s členskými firmami a plánujú s nimi ďalej pracovať. Návrhy na konkrétne opatrenia by sa mali stať súčasťou Etického kódexu v štátnom IT. Táto téma podľa združenia nezahŕňa len úrady, ale aj spoločnosti, ktoré sa na štátnych IT projektoch zúčastňujú.

"Spoločnosť dnes volá po slušnej krajine. My v Slovensko.Digital si uvedomujeme, že pre tento cieľ treba robiť konkrétne kroky a začíname od seba. Združujeme férové firmy a jednotlivcov, ktorí sú ochotní ísť nad rámec aktuálnych pravidiel a demonštrovať férové a etické správanie vo svojej práci ako vzor pre ostatných," skonštatoval Hargaš.

Cieľom združenia je, aby návrhy platili nielen pre členov Slovensko.Digital, ale stali sa štandardom aj pre celú informatizáciu, teda aj pre úradníkov či dodávateľské firmy. Diskutované opatrenia sa týkali konfliktu záujmov, transparentnosti dodávateľov vo verejnom obstarávaní alebo vzdelávania zamestnancov v tom, ako ohlasovať korupciu a protispoločenskú činnosť v informatizácii.