Ricciardo odmietol údajnú dohodu s Ferrari, Hamilton predĺži zmluvu

Pilot tímu F1 Red Bull Daniel Ricciardo odmietol špekulácie o dohode s Ferrari.

Daniel Ricciardo, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Baku 26. apríla (TASR) - Pilot tímu F1 Red Bull Daniel Ricciardo odmietol špekulácie o dohode s Ferrari.

"Nie je to pravda. Nikde by som nešiel iba preto, aby som odišiel. Ubezpečil by som sa, že by to bolo do lepšieho. Môžem počkať do leta, ak sa dovtedy nič neudeje," cituje slová 28-ročného Austrálčana, ktorého zmluva vyprší po sezóne, internetový portál sport.de.

Na margo budúcnosti sa vo štvrtok vyjadril aj Lewis Hamilton, ktorý údajne už čoskoro predĺži zmluvu s Mercedesom. "Nechcem nič urýchliť. Zmluvu je potrebné naozaj už iba finalizovať. Bude to určite už čoskoro, ale nikam sa neponáhľame," prezradil 33-ročný Brit.