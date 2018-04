TASR

Triebeľová si dolieči zranenie ruky a bude sa chystať na MS i OH

Triebeľová získala v stredu tretí titul európskej šampiónky za sebou.

Boxerka Jessica Triebeľová. — Foto: FB Boxuj fér

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenská boxerka Jessica Triebeľová sa pred úspešnými majstrovstvami Európy mládeže musela vyrovnať s dlhodobým zdravotným problémom, keď ju rok trápili potrhané väzy v ľavej ruke. Hoci ju začala používať iba dva týždne pred šampionátom v Roseto degli Abruzzi (17. - 26. apríla), v kategórii starších dorasteniek do 57 kilogramov sa radovala zo zlatej medaily. Zároveň sa kvalifikovala na augustové majstrovstvá sveta mládeže do Egeru a olympijské hry mládeže do Buenos Aires (6. - 18. októbra).

Triebeľová získala v stredu tretí titul európskej šampiónky za sebou: "Tento šampionát bol najnáročnejší, pretože už boxujem 3x3 minúty. Len dva týždne pred ME som začala používať aj druhú ruku, ale zvládli sme všetko a včas. Na každých ME je najťažší prvý zápas, čakala som naň až štyri dni od začiatku šampionátu a narazila som na domácu Talianku, ktorá mi nesadla na môj štýl." Sedemnásťročná slovenská reprezentantka sa podľa svojich trénerov vrátane otca Petra Triebeľa vyznačuje vycibrenou technikou, vysokým "ringovým IQ", ako aj obráteným postojom s pravou rukou vpredu. "Boxovali sme v klasickom garde, ktoré sme trénovali štyri roky. V jednom zápase sa sama prehodila do opačného, po konzultácii s odborníkmi sme usúdili, že to bude lepšie. Väčšinou je silnejšia zadná ruka, ona presunula silu dopredu," povedal Triebeľ na štvrtkovej tlačovej konferencii po návrate z Talianska.

Triebeľ priznal, že problémy s rukou spôsobilo aj malé dbanie na regeneráciu, jeho dcéra si preto v najbližších dňoch oddýchne a dolieči si zranenie. Tento rok na ňu čakajú ešte dva vrcholy a na oboch chce opäť zabojovať o najcennejšie méty. "Úspechy napĺňajú človeka. Na majstrovstvách sveta je predsa len aj ázijská a americká konkurencia, ale sú tam aj pästiarky z Afriky, kde nemá box až takú tradíciu. Pri dobrom žrebe to môže vyjsť. Na olympijské hry mládeže je z každého kontinentu nominovaná iba jedna boxerka, takže aj tam pôjdem s veľkými nádejami," pokračovala Triebeľová.

Vo štvrtok jej osobne zablahoželali viceprezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Jozef Gönci či riaditeľ Národného športového centra (NŠC), ktoré tiež reprezentuje, Borisa Čavajda. Prisľúbili jej viac podpory, keďže mladá boxerka má ťažkosti s hľadaním veľmi potrebných sparing partnerov. "Mal som krátke stretnutie s prezidentom SOV Antonom Siekelom, ktorý sledoval zápas na internete. Finále nám otvorilo dvere do ďalších súťaží. Jessicu sme začlenili do juniorského olympijského tímu a veríme, že jej svoju snahu korunuje na OH mládeže. Veľmi sa teším, že jej ambícia je pokračovať v práci a zúčastniť sa na OH v Tokiu," uviedol Gönci. "Zameriavame sa na talenty do 23 rokov. Je to úspech nielen jej a tímu, ale pre celé Slovensko. Zlatá medaila ju dostala na úplne inú úroveň z pohľadu športovej podpory. Zaradili sme ju do top tímu, opäť vyskočila športovkyňa, ktorá povzbudila nás všetkých," zdôraznil Čavajda.

Slovenka označila účasť pod piatimi kruhmi za svoj hlavný dlhodobý cieľ, do programu OH 2020 pribudla aj jej perová váha do 57 kilogramov. V Tokiu sa predstaví o 44 žien viac než v Riu de Janeiro 2016, celkovo ich v mušej (do 51 kg), perovej (do 57 kg), ľahkej (do 69 kg), welterovej (do 69 kg) a strednej (do 75 kg) divízii bude štartovať 80. Triebeľová má vzory aj medzi ženami, najviac však sleduje Ukrajina Vasyľa Lomačenka, ktorý po zisku dvoch zlatých olympijských medailí (Peking 2008, Londýn 2012) v súčasnosti už boxuje medzi profesionálmi. Za jedenásť profizápasov stihol vybojovať opasky majstra sveta v dvoch hmotnostných kategóriách a v máji sa pokúsi o titul v tretej: "Má zaujímavý štýl, snažím sa z toho niečo zobrať. Box síce nie je typický dievčenský šport, ale mnohí si myslia, že je to len bitka. Kto sa vyzná, vie, že je to o technike a správnych rozhodnutiach v stotine sekundy."