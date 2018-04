TASR

Záhradu Prezidentského paláca zdobí novovyšľachtená odroda tulipánov

Záhon tulipánov vo štvrtok pokrstil prezident SR Andrej Kiska a veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku Henk Cor van der Kwast.

Na snímke druhý sprava prezident SR Andrej Kiska a veľvyslanec Holandského kráľovstva Henk Cor van der Kwast (tretí sprava) počas slávnostnej ceremónie krstu novovyšľachtenej odrody tulipánov pod certifikovaným názvom Slovensko v Prezidentskej záhrade v Bratislave 26. apríla 2018. Tulipány vysadené v Prezidentskej záhrade sú darom Holandského kráľovstva Slovenskej republike k 25. výročiu nezávislosti a 25. výročia slovensko-holandských vzťahov, 26. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 26. apríla (TASR) – Záhradu Prezidentského paláca v Bratislave zdobí 2400 špeciálnych slovenských tulipánov. Novú odrodu s certifikovaným názvom Slovensko venovalo krajine pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a zároveň nadviazania bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku. Záhon tulipánov vo štvrtok pokrstil prezident SR Andrej Kiska a veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku Henk Cor van der Kwast.

"Pýtal som sa, ako to dlho trvá vyvinúť. Je to práca na niekoľko rokov, podľa všetkého osem rokov, kým sa niečo také podarí, vypestovať takúto novú odrodu. Takže bol som veľmi pyšný, že som to mohol pokrstiť," uviedol pred novinármi Kiska, ktorý sa podľa vlastných slov smial, že ako správny krstný otec sa o tulipány musí starať, aby mali kvety dobré podmienky. "Takže na dnešok som zabezpečil veľa vody, aby boli dobre pokropené," skonštatoval na margo upršaného dňa prezident.

Kvety vo všeobecnosti označil za symbol priateľstva a lásky. "A myslím si, že priateľstvo je to správne slovo aj medzi našimi krajinami. Medzi Holandskom a Slovenskom," podotkol Kiska. Verí preto, že novým tulipánom sa bude dariť, a že návštevníci záhrady ocenia ich krásu. Na otázku, či Čestná stráž prezidenta SR vyčlení pracovníkov aj na stráženie tulipánov, zatiaľ odpovedať nevedel. "Niektoré veci dokážeme zariadiť, napríklad dnes dážď. Trvalo nám to dlho, ale sme to zariadili. S tou čestnou strážou zatiaľ neviem," dodal Kiska.

Prvé dve cibuľky vyšľachtenej odrody tulipánov zasadil vlani v novembri holandský veľvyslanec spolu s vedúcim kancelárie prezidenta SR Štefanom Rozkopálom. Jos Beelen z holandskej spoločnosti JUB, špecialistu na šľachtenie kvetov, vtedy uviedol, že vyšľachtenie novej odrody tulipánov trvalo niekoľko rokov. Prvé zakvitnutie bolo po desiatich rokoch, potom sa niekoľkokrát šľachtilo a po niekoľkých ďalších rokoch je vyšľachtených dostatok nových tulipánov na zaregistrovanie oficiálneho mena.