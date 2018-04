E. Geislerová: Zatiaľ som nemala šťastie na poriadnu komédiu

TASR

Na snímke zľava producent Kamil Kožíšek, herci Roman Blumaier, Ester Geislerová a režisér Tomáš Svoboda počas slávnostného uvedenia filmu Dve nevesty a jedna svadba v OC Eurovea, 24. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. apríla (TASR) - Do slovenských kín vstupuje vo štvrtok česká komédia Dve nevesty a jedna svadba. V novinke režiséra Tomáša Svobodu, ktorý je aj našim divákom známy predchádzajúcimi titulmi Jak se zbavit nevěsty, Hodinový manžel a Manžel na hodinu, sa v hlavnej úlohe predstaví Anna Polívková ako typická mestská singl s problémom nájsť si partnera. Jej filmovú sestru Karolínu, ktorá už toho pravého našla a plánuje svadbu, si zahrala sestra českej hereckej hviezdy Anny Geislerovej Ester. V rozhovore pre TASR priznala, že k filmovým komédiám má blízko.

"Je to môj obľúbený žáner, ale zatiaľ som nemala šťastie na poriadnu komédiu. Herečka musí mať šťastie na ľudí okolo seba, tento film bol veľmi príjemný aj skladbou ľudí. Keď je dobrá konštelácia hercov, dobre sa vám improvizuje, dobre sa to hrá. A keď je navyše režisér inteligentný, vie ako vás viesť, je to šťastie," konštatovala najmladšia z troch sestier Geislerových, ktorá sa v roku 2002 stala víťazkou národného finále modelingovej súťaže Elite Model Look.

Film rozpráva príbeh televíznej moderátorky Marie, ktorá očarí snúbenca svojej sestry, majiteľa dedinského pivovaru. V Dvoch nevestách a jednej svadbe si Ester zahrala aj s Jaroslavom Pleslom, ktorý hrá Jiřího - objekt záujmu oboch sestier. Svojráznych rodičov hrajú Eva Holubová a Bohumil Klepl. V ďalších postavách sa objavia Jan Dolanský či Oldřich Navrátil. "Karolína žije na malom meste, jej hlavným cieľom je vydať sa, je to pre ňu veľmi dôležité. Nakoniec však zistí, že toho muža nemiluje, berie si len nejaký status - Jiřího pivovar. Uvedomí si, že to nechce za každú cenu, nechce niekomu brániť v láske, v závere je to kladná postava," prezradila s úsmevom herečka.

Romantická komédia podľa Ester zobrazuje aj pohodový vidiecky pivný život, kde ľudia prežívajú dni obyčajne a v ich závere si schladia hlavu zlatým mokom. "Film nikoho nenapáda, skôr je tam vyzdvihnutá pozitívna rovina takého života, tiež sa tam pracuje s českou kapelou Brutus, známou z dedinských zábav," priblížila novinku, ktorá môže osloviť aj ženy žijúce v režime singles. "Je to niečo ako Denník Bridget Jonesovej, lákadlo pre ženy, ktoré prežívajú nešťastné vzťahy, bohužiaľ, ktorých je v poslednej dobe akosi veľa, tie si tam tiež prídu na svoje," poznamenala.

A ako Ester Geislerová hodnotí spoluprácu s režisérom Tomášom Svobodom? "Má veľký dar, že nemá v konverzácii žiadne tabu, takže sa s ním dá baviť o všetkom. Je to teoretik humoru, nedáva si servítky pred ústa a to vás v práci buď zablokuje alebo motivuje, a pri ňom platí to druhé."