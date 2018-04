TASR

O letisko sa zaujímajú firmy zo Spojených arabských emirátov

Témou stretnutia predsedu TTSK so zahraničnými delegátmi bolo tiež využitie letiska v Piešťanoch nielen pre charterové lety, ale aj pre prípadné vytvorenie pravidelnej linky.

Letisko v Piešťanoch, archívna snímka. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Piešťany 26. apríla (TASR) - Záujem o spoluprácu s Letiskom Piešťany, a.s. prejavili spoločnosti zo Spojených arabských emirátov (SAE). Delegácia zástupcov Fly Dubai, Etihad Aviation Group a riaditeľ ekonomickej a politickej sekcie veľvyslanectva SAE vo Viedni Ahmed Al Shehhi sa v stredu (25.4) stretli s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom. TTSK je hlavným akcionárom piešťanskej letiskovej spoločnosti.

Viskupič prezentoval záujem o rozvoj turizmu v Trnavskom kraji. Členovia spomínanej delegácie chcú rozširovať svoje aktivity v oblasti cestovného ruchu a monitorovali možnosti aj v rámci TTSK. Témou bolo tiež využitie letiska v Piešťanoch a to nielen pre charterové lety, ale aj pre prípadné vytvorenie pravidelnej linky. Išlo by popri klientoch pre piešťanské kúpele aj pre ďalšie destinácie v kraji, čo by napomohlo turistickému ruchu.

"Hostia prezentovali aj záujem do letiska investovať. TTSK vlastní okolo letiskovej plochy pozemky, je teda možné predĺžiť a rozšíriť pristávaciu dráhu, čím sa otvoria ďalšie možnosti," uviedol Viskupič. Úvodné rokovania boli podľa neho úspešné, TTSK bude čakať na návrhy druhej strany.

Spoločnosť Etihad Airways v roku 2014 napríklad kúpila 49 percent akcií v leteckej spoločnosti Alitalia, partnerom je aj pre ďalšie spoločnosti ako Air Berlin, Air Serbia, Air Seychelles, India Jet Airways či Darwin Airline.

Záchrana letiska v Piešťanoch patrila k prioritám predvolebného programu súčasného predsedu TTSK. Vytvoril krízový manažment, noví členovia orgánov letiska pracujú bez nároku na odmenu.

Informoval o tom vo štvrtok hovorca TTSK Patrik Velšic.