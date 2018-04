Dobré noviny

Včera o 21:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Mengelemu sa páčil jej tanec. Košická baletka vďaka tomu prežila holokaust

Patrila k tým, ktorí mali šťastie a prežili. Edith Egerová prežila Osvienčim vďaka svojmu nadaniu aj slovám, ktoré jej povedala jej matka.

Edith Egerová prežila holohaust aj vďaka svojmu tanečnému nadaniu. — Foto: reprofoto/dailymail

KOŠICE 26. apríla - Príbeh rodáčky z Košíc, Edith Egerovej (rodenej Elefantovej) je jedným z tých, na ktoré by sa nikdy nemalo zabudnúť. Edith totiž patrí k málu tých, ktorí prežili holokaust, a s jej životom sa významne spája to, že tancovala pre Mengeleho.

Chcela ísť na olympiádu

Edith mala iba 16 rokov, keď bola aj so svojou rodinou v roku 1944 poslaná do Osvienčimu. Hoci jej rodičia nemali toľko šťastia, ona akoby zázrakom prežila.

Iba mesiac predtým bola bežnou tínedžerkou s veľkými ambíciami. Každý deň po škole chodila na balet a trénovala aj 5 hodín, potom objavila gymnastiku a túžila reprezentovať Maďarsko na olympijských hrách, napísal o nej denník Daily Mail. Potom jej však učiteľka s plačom vysvetlila, že jej miesto v tíme musel nahradiť niekto iný, pretože je židovka a neostávalo jej iné, ako sa s tým zmieriť.

Keď do ich domu vtrhli Nemci a oznámili im, že musia ihneď odísť a vysťahovať sa, obliekla si na seba tenké modré hodvábne šaty, ktoré mala na sebe oblečené aj v deň, kedy dostala od svojho priateľa prvý bozk. Cítila sa v nich chránená, hoci ešte ani najmenej netušila, čo ju čaká.

Slová matky, na ktoré nikdy nezabudne

Z transportu do koncentračného tábora mladej Edith utkveli v pamäti slová jej matky: „Nevieme, kam ideme. Nevieme, čo sa stane. Ale pamätaj, že ti nikto nemôže vziať to, čo máš v hlave,“ uviedol Daily Mail. Aj to jej možno neskôr zachránilo život.

Doktor Mengele, prezývaný aj Anjel smrti, mal slabosť pre umenie. Keď sa dozvedel, že je Edith šikovnou baletkou, prišiel si po ňu a prikázal jej, aby preňho tancovala. Hoci jej to bolo veľmi nepríjemné a cítila sa ako by tancovala v pekle, vedela, že kladenie odporu by pre ňu mohlo znamenať smrť. V hlave si stále opakovala slová svojej matky a bola odhodlaná prežiť. Vedela, že ona je vo svojej mysli slobodná, na rozdiel od tohto muža, ktorý bude musieť žiť s tým, čoho sa dopustil.

Tancovala pre doktora Mengeleho

Tancovala doslova ako o život a zo všetkých síl sa snažila, aby sa Mengelemu jej výkon páčil. Keď za to dostala bochník chleba, podelila sa oň s ostatnými, s ktorými sa bežne utešovali iba myšlienkami na jedlo a rozprávaním si rôznych receptov.

V koncentračnom tábore bola Edith aj so svojou sestrou Magdou. Keď dôstojníci jedného dňa rozdelili väzenkyne do dvoch línií, veľmi sa preľakli, keď boli v rozdielnych radoch. Edith nenapadlo nič lepšie, ako začať robiť mlynské kolesá. Očakávala guľku, no dozorcov iba pobavila a zatiaľ jej sestra nenápadne prekĺzla do jej radu.

Po Osvienčime ešte Edith pracovala v továrňach a bola väznená v Mauthausene. Slobody sa dočkala až v rakúskom tábore Gunskirchen, kde ju zoslabnutú medzi mŕtvymi telami objavil americký vojak. Američania sa pýtali, či je na mieste niekto nažive a tento muž zachytil jej nepatrný pohyb ruky. Dal jej čokoládu, jej sestra Magda vedľa nej mala sardinky. Obe prežili a boli nekonečne šťastné, že sú konečne voľné.