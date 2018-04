TASR

Dnes o 15:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hokejisti SR dostali od Švédov vo štvrťfinále MS do 18 rokov príučku

Mladí Slováci ťahali vo štvrtkovom zápase v Magnitogorsku od začiatku za kratší koniec.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Magnitogorsk 26. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa rozlúčili s MS v Rusku vo štvrťfinále, v ktorom prehrali s favorizovanými Švédmi jednoznačne 1:6. "Tri korunky" narazia v sobotňajšom semifinále na Fínov, ktorý si poradili s Bielorusmi.

Mladí Slováci ťahali vo štvrtkovom zápase v Magnitogorsku od začiatku za kratší koniec. Švédi ťažili z korčuliarskej a technickej prevahy a v 35. minúte viedli 3:0. Až potom sa presadili zverenci trénera Viliama Čacha, čestný úspech SR zaznamenal v 38. minúte v dvojnásobnej presilovke obranca Marcel Dlugoš, ktorý sa presadil delovkou od modrej čiary. Severania zvýraznili svoje víťazstvo ešte troma gólmi, o dva presné zásahy sa postaral Jonatan Berggren. O dominancii Švédov svedčí aj pomer striel 41:25.

MS hráčov do 18 rokov - štvrťfinále: Švédsko - Slovensko 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) Góly: 6. Westfält (Ginning, Nässén), 30. Pašič (Lundkvist, Berggren), 35. Gustafsson (Berggren), 40. Berggren (Pašič), 46. Wernblom, 58. Berggren (Olofsson) – 38. Dlugoš (Turan, Okuliar). Rozhodovali: Naumov (Rus.), Zrnič (Slovin.) – Kovacs (Švaj.), Pardatscher (Tal.), vylúčení: 4:3, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4460 divákov. Švédsko: Lindbom – Boqvist, Ginning, Björnfot, Lundkvist, Johansson, Andersson, Granberg – Berggren, Gustafsson, Pašič – Lilja, Fagemo, Olofsson – Hoglander, Bäck, Wernblom – Grewe, Westfält, Nässén – Jakobsson SR: Vyletelka – Dlugoš, Turan, Ilenčík, Kňažko, Zekucia, Bučko, Česánek, Hudec – Džugan, Sojka, Mrázik – Okuliar, Kováčik, Čajkovič – Paulíny, Ferenyi, Tkáč – Sarvaš, Čederle, Zubek

Slováci od úvodu čelili systematickému tlaku Švédov, ktorí mali výraznú technickú a korčuliarsku prevahu. Akcie súpera však končili na pozornom brankárovi Vyletelkovi, ktorý v prvej tretine vyriešil niekoľko spletitých situácií. Raz ho však súper prekonal, v 6. minúte Nässénovu strelu ešte vyrazil, ale na dorážku Westfälta už nemal nárok. Slováci sa po inkasovanom góle osmelili, v presilovke si vytvorili zaujímavé strelecké pozície, po jej skončení mal obrovskú možnosť na vyrovnanie Paulíny, no brankár Lindbom výborne zasiahol. Inak však dominovali severania, sľubné šance nevyužili Fagemo či Grewe.

V druhej tretine sa obraz hry nemenil. Severania stále držali viac puk a snažili sa tvoriť hru, Čachovi zverenci sa spoliehali na brejky. V 24. min. mali sľubnú šancu, Lindbom vyrazil strelu Česánka iba pred Čederleho, ktorý však z uhla pálil iba do švédskeho brankára a následne sa ťažko zbieral z ľadu po tvrdom náraze na zadný mantinel. V polovici duelu Švédi zvýšili svoj náskok pri vylúčení Čajkoviča, Pašič skryl svoju strelu za obrancu a Vyletelka tak nič nevidel. Brankár SR si potom napravil chuť po dvoch zákrokoch proti Fagemovi, potom podržal svoj tím aj pri veľkej šanci Gustafssona. V 35. min favorit využil aj svoju druhú presilovku, keď po akcii Berggrena Gustafsson zakončil do odkrytej bránky - 3:0. Slováci sa dočkali v 38. minúte pri dvojnásobnej početnej výhode, Dlugoš delovkou od modrej prestrelil všetko, čo mu stále v ceste. Následne bol blízko kontaktného gólu Sojka, no zo sľubnej pozície netrafil odkrytú bránku. Švédi okamžite trestali, trojgólový náskok im prinavrátil Berggren.

Severania v tretej časti neumožnili už Slovákom dostať sa do hry. Po zaváhaní Dlugoša na útočnej modrej zakončil Wernblom svoj únik presne medzi Vyletelkove betóny a Švédi viedli 5:1. Ďalšie strelecké príležitosti nepremenili na gól Gustafsson a po chybe slovenskej defentívy ani Fagemo. Favorit si zápas v závere užíval, výsledok spečatil po individuálnej akcii Berggren, ktorý vyškolil Dlugoša.