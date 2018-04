TASR

Dnes o 15:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na MS družstiev v stolnom tenise chce SR postúpiť medzi 24 najlepších

Najskúsenejším z mužov je Ľubomír Pištej, ktorý v rakúskej lige od 4. decembra doteraz ani raz neokúsil trpkosť prehry, má za sebou iba víťazstvá.

Stolná tenistka Barbora Balážová. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 26. apríla (TASR) – Na nadchádzajúce 54. majstrovstvá sveta družstiev mužov a žien vo švédskom Halmstade (29. apríla – 6. mája) odletí v sobotu slovenská stolnotenisová reprezentácia. Tréneri aj hráči svorne hovoria, že ich jednoznačným cieľom je postúpiť z II. divízie medzi elitnú svetovú 24-ku Championship Division a že ich cieľ je reálny a splniteľný.

„Na svetový šampionát sa veľmi tešíme. Príprava prebiehala najmä na turnajoch, záverečný dvojtýždňový zraz bol zameraný na dolaďovanie formy a na kondíciu,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii tréner reprezentácie mužov a predseda komisie športovej reprezentácie Slovenského stolnotenisového zväzu Jaromír Truksa a dodal: „V skupine sa postupne stretneme s Austráliou, Tureckom, Nigériou, Argentínou a Bulharskom. Najťažším súperom by mala byť Nigéria, ale je zdolateľná. Jasný cieľ je vyhrať všetky zápasy v skupine a ísť za postupom cez súperov v následnom ,pavúku'. Spoliehať sa budem na jednotku a dvojku Pišteja a Wang Janga, príležitosť pri svojej premiére na MS dostane aj najmladší člen tímu Špánik.“

Najskúsenejším z mužov je Ľubomír Pištej, ktorý v rakúskej lige od 4. decembra doteraz ani raz neokúsil trpkosť prehry, má za sebou iba víťazstvá. „V skupine sme ako druhý nasadený tím. Jasný cieľ je postup do I. divízie, forma je dobrá, máme na to aj dobrý manšaft.“ Optimistom vo veci postupu je aj tréner reprezentácie žien Peter Šereda: „Tím je dobre naladený, sme v kompletnej sile. Okrem skúsených hráčok Ódorovej a Balážovej sme do tímu zaradili aj tri mladé hráčky Kukuľkovú, Púchovanovú a Labošovú, ktoré by mali našu jednotku a dvojku dopĺňať, aby si mohli aj oddýchnuť. Začíname síce v ťažkej základnej skupine s Francúzskom, ale to nevadí, dôležité bude úspešne pokračovať v ,pavúku'. Môže to byť aj výhoda, lebo napríklad Franúzky, ktoré sú najsilnejšie, by sme už nedostali v ,pavúku'. Ďalej nás čakajú stretnutia s Mexikom, Chorvátskom, Uzbekistanom a Kolumbiou. Verím, že máme družstvo, ktoré je schopné postúpiť medzi svetovú dvadsaťštvorku.“

Najstaršou a najskúsenejšou hráčkou v päťčlennom tíme je 38-ročná Eva Ódorová. „Ako tím sme dobre zladené. V hale v Halmstade sme už hrali pred dvomi rokmi na olympijskej kvalifikácii, kde sa nám hralo dobre. Mohlo by sa to zopakovať. Nie sme favoritkami skupiny, v ktorej je niekoľko hráčok rebríčkovo vyššie, ale chceme postúpiť.“ Muži Slovenska nastúpia v nedeľu 29. apríla od 13.00 h v F-skupine proti Austrálii, ženy od 16.00 v E-skupine proti Francúzsku.