Osobné vlaky na trati Zvolen - Šahy by mohli premávať v lete 2019

Obnovenie prevádzky, zrušenej v roku 2003, žiadajú starostovia i cestujúci. Primátor Šiah Štefan Gregor pripomenul, že priamo v meste vzniká závod, v ktorom nájde zamestnanie 450 ľudí.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Šahy 26. apríla (TASR) – Na železničnej trati Zvolen – Šahy by sa po 15 rokoch mala opätovne spustiť osobná preprava. Obnovenie prevádzky, zrušenej v roku 2003, žiadajú starostovia i cestujúci. Primátor Šiah Štefan Gregor pripomenul, že priamo v meste vzniká závod, v ktorom nájde zamestnanie 450 ľudí. "Pri doprave ľudí do práce by obnovenie osobnej prepravy na železnici veľmi pomohlo," skonštatoval.

Celú trať si vo štvrtok prešiel aj minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Podľa jeho slov si spustenie osobnej prepravy na trati Zvolen – Šahy vyžiada viaceré investície. "Musíme vybudovať zabezpečenia priechodov a zrealizovať aj niektoré zásahy do koľajiska. Dnes prechádzame priecestiami desaťkilometrovou rýchlosťou. Musíme všetko zabezpečiť tak, aby vlak mohol prechádzať priemernou rýchlosťou aspoň 70 km/h. Musíme konkurovať autobusom a my chceme, aby ľudia cestovali s nami. A budú s nami chodiť vtedy, keď budeme čistí, rýchli a nebudeme meškať. Len tak ich po 15 rokoch dostaneme znovu na túto trať. Myslím, že to bude ešte vyžadovať chvíľku strpenia," vysvetlil Érsek.

Podľa jeho slov je však pripravený spraviť všetky kroky na to, aby osobná preprava na trati bola obnovená. "Nechcem hovoriť sľuby, ktoré nevieme splniť. Optimálne to bude spraviť zmenou grafikonu na budúci rok v júni. Tie opatrenia, ktoré treba vykonať, si vyžadujú vypísanie tendrov a súťaží a to istý čas trvá. Ak pôjde všetko dobre a tlak primátorov sa starostov bude taký veľký ako teraz, tak to vieme na budúci rok spustiť," uviedol minister.

Podľa slov generálneho riaditeľa Železníc SR Martina Erdössyho si investície vyžiadajú približne 4,6 milióna eur. "Táto trať je prevádzkyschopná, bola konštruovaná na 70-kilometrovú rýchlosť. Dnes je zjazdná, ale s obmedzeniami prevádzkovej rýchlosti. Ak by sme chceli nasadiť osobnú pravidelnú prepravu, musíme spraviť opatrenia, aby sme ju dostali do tej prevádzkovej rýchlosti. Ide o budovanie zabezpečovacích zariadení na priecestiach, dosypanie nástupištných hrán, práce na staničných budovách a podobne," dodal Erdössy.