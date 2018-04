TASR

Dnes o 15:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Obranca Gudas z Philadelphie posilní českú reprezentáciu na MS

V predbežnej nominácii ČR je osem hráčov, ktorý zasiahli do NHL v sezóne 2017/18.

Radko Gudas (vľavo). — Foto: TASR/AP

Praha 26. apríla (TASR) - Českú hokejovú reprezentáciu posilní na majstrovstvách sveta v Dánsku Radko Gudas. Obranca klubu zámorskej NHL Philadelphia Flyers sa pripojí k národnému tímu budúci týždeň.

"Som rád, že sa k nám Gudas pripojí. Vo svojom klube prešiel výstupnými testami a generálny manažér Ron Hextall jeho účasť v Dánsku odobril," povedal podľa portálu idnes.cz generálny manažér českej reprezentácie Jiří Fischer.

Po vyradení Toronta Maple Leafs z play off NHL sa spojil Fischer s českými hráčmi "javorových listov" - Romanom Polákom a Tomášom Plekancom. "Polák si potrebuje vyriešiť problémy so zranenou nohou a na šampionáte hrať nebude. S Plekancom som volal a dohodli sme sa, že sa dnes ešte spojíme. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie," doplnil Fischer.

V predbežnej nominácii ČR je osem hráčov, ktorý zasiahli do NHL v sezóne 2017/18: brankár David Rittich z Calgary a útočníci Radek Faksa z Dallas, Dmitrij Jaškin z St. Louis, Martin Frk z Detroitu, Filip Chlapík z Ottawy, Filip Chytil z New York Rangers a Martin Nečas, ktorý nastúpil na jeden zápas v drese Calgary Flames.