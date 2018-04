TASR

Žena 21. storočia patrí za počítač

Ženy si môžu nájsť uplatnenie aj v spoločnosti, ktorá má kľúčové postavenie vo svete technológií a inovácií, o čom svedčí aj fakt, že v uvedenej spoločnosti pracuje takmer tretina žien.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Oblasť informačných technológií je dlhodobo doménou mužov, ale vďaka unikátnemu programu sa dvere do tejto sféry otvárajú aj ženám. Girl's Day, ktorý organizuje spoločnosť Aj Ty v IT, môže ich počet zvýšiť. Každoročným partnerom programu, ktorý približuje svet informačných technológií ženám, je aj spoločnosť Siemens.

Štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci, ktorý tento rok pripadol na 26. apríla, je po celom svete známy ako Girl's Day, teda Deň žien v IT, ktorý má tradíciu vo viac ako 166 krajinách. Už piaty rok si tento deň pripomína aj Slovensko, a to vďaka organizácii Aj Ty v IT, ktorej hlavným cieľom je ukázať ženám, že svet informačných technológií vôbec nemusí byť nudný či fádny.

Od začiatku je súčasťou Girl's Day aj spoločnosť Siemens, v ktorej program absolvovalo už viac ako 350 študentiek stredných škôl. V tomto ročníku spoločnosť vo svojich pobočkách v Bratislave, Žiline a Košiciach privítala ďalších 100 dievčat.

Ženy si môžu nájsť uplatnenie aj v spoločnosti, ktorá má kľúčové postavenie vo svete technológií a inovácií, o čom svedčí aj fakt, že v uvedenej spoločnosti pracuje takmer tretina žien. Od roku 2014 v nej pribudlo 166 zamestnankýň. "Napriek tomu, že v bežnom živote sme stále viac konfrontovaní s technológiami, u žien sa vývoj za sledovaných desať rokov uberal opačným smerom. Aktuálne v IT divíziách Siemens zamestnávame 10 % žien, čo je mierne nad priemerom Slovenska. Ešte v roku 2006 bol IT sektor na Slovensku z jednej tretiny ženský biznis. V tej dobe to bolo v Nemecku len 20,3 %. Dnes nás predbehli Češky (11,2 %), Maďarky (13,1 %), ale aj Poľky (14,5 %) či Rakúšanky (17,2 %). Pritom celoeurópsky podiel žien, ktoré sa venujú IT po desaťročia, sa blíži k hranici len 17 %,“ hovorí Luboš Iro, šéf vývojových centier Siemens Healthineers Slovensko.

Na základe údajov Európskej únie len od roku 2006 na Slovensku narástol počet mužov v IT sfére zo 66,7 % na takmer 91 %. Slováci tak kopírovali celoeurópsky trend nárastu, keďže v rámci Únie sa počet mužov v IT za desať rokov zvýšil o takmer 6 %. U slovenských žien bol trend úplne opačný, ich počet v oblasti IT klesol na nelichotivých 9,2 %.

"Zamestnanosť žien je celkovým problémom, riešiť ho môže ich vstup do sektorov, kde majú prevahu muži. V Aj Ty v IT sa snažíme o rúcanie bariér práve v oblasti informačných technológií, kde majú ženy obrovské možnosti uplatnenia. Skvelou štartovacou pozíciou pre dievčatá môže byť aj program Girl's Day, kedy môžu spoznať prácu jednotlivých IT spoločností,“ uviedla Petra Kotuliaková, zakladateľka organizácie Aj Ty v IT, vďaka ktorej sa počet dievčat na IT fakultách na Slovensku zvýšil z 3-5 % na 10-12 %.