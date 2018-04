TASR

Skalica chce priblížiť históriu prihraničného regiónu

Projekt má názov Priblíženie histórie prihraničného regiónu Skalica – Hodonín.

Mesto Skalica, archívne foto — Foto: TASR

Skalica 26. apríla (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Skalici na svojom stredajšom (25.4.) zasadnutí schválilo žiadosť o nenávratný finančný prostriedok (NFP) v rámci projektu Interreg V-A Česká republika – Slovenská republika. TASR informoval Michal Čunderlík z oddelenia strategického rozvoja a marketingu Mestského úradu v Skalici.

Projekt má názov Priblíženie histórie prihraničného regiónu Skalica – Hodonín. Jeho hlavným cieľom je zoznámiť s históriou oboch miest a poukázať na ich vzájomné vzťahy do obdobia vzniku ČSR v roku 1918. "Projekt sa rieši v spolupráci s uvedeným moravským mestom, s ktorým spolupracujeme už niekoľko rokov. Snahou oboch miest je realizáciou aktivít v rámci predkladaného projektu vytvoriť príťažlivé regióny pre obyvateľov i návštevníkov," uviedol Čunderlík.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 16.128,80 eura, NFP predstavuje 15.322,36 eura a spolufinancovanie mesta je vo výške 806,44 eura. "Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít. Je to vybudovanie prezentačnej vitríny na Mestskom úrade v Skalici, zriadenie informačného panela v jej blízkosti a zabezpečenie propagačného materiálu, ktorý bude poskytnutý aj mestu Hodonín. Všetko to bude orientované na históriu miest Skalica a Hodonín a tiež 100. výročie vzniku Československej republiky a príchodu dočasnej vlády do Skalice," spresnil Čunderlík.

Realizácia projektu závisí od jeho schválenia.