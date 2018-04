Nikoleta Bugalová

Video ukazuje skutočnú krásu priateľstva. Stačila len veta a chlapec sa neubránil slzám

Stačila jedna otázka a chlapca neminuli slzy. Jeho najlepšia kamarátka sa ho opýtala, či s ňou nepôjde na maturitný ples. Krásne a dojímavé na tomto videu je, že chlapec trpí Downovým syndrómom a napriek tomu má najlepšiu kamarátku, ktorá mu pomáha v dobrom aj v zlom.

Ben je chlapec, ktorý trpí Downovým syndrómom. Má však skvelú kamarátku, s ktorou sa poznajú od útleho detstva. Rachel Newberry ho prekvapuje celé ich kamarátstvo. Tentokrát spravila pre Bena niečo nádherné. Jedného dňa ho zavolala do najväčšej školskej miestnosti. Hrala tam jeho obľúbená pieseň „You´ve Got a Friend in Me" (Máš vo mne priateľa) z obľúbeného animovaného filmu Toy Story.

Opýtala sa ho, či by s ňou neišiel na školský ples. Ben jej, samozrejme, odpovedal áno. Rozplakal sa a okamžite svoju kamarátku objal. Na tomto videu je vidieť naozaj skutočné priateľstvo, kde nezáleží, či sú ľudia zdraví a či chorí.