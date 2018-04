TASR

Na Bratislavskom hrade otvoria výstavu k 100. výročiu Československa

Cieľom Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstavy podľa tvorcov nie je len opisovať významné politické momenty Československa.

Na snímke Bratislavský hrad — Foto: TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Výstava na Bratislavskom hrade mapuje život Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, zobrazuje úspechy a radostné momenty, ale aj krízy a ťažké chvíle vzájomného spolužitia. Vo štvrtok ju otvorí slovenský prezident Andrej Kiska spoločne s premiérmi oboch krajín Petrom Pellegrinim a Andrejom Babišom. Od piatka (27.4.) bude sprístupnená verejnosti.

"Spoločný výstavný projekt Slovenského národného múzea a českého Národního muzea rozpráva fascinujúci príbeh jedného štátu. Štátu, ktorý si na začiatku musel vydobyť svoje miesto nielen diplomaticky, ale aj vojensky, hospodársky a kultúrne. Celá výstava je koncipovaná ako rozprávanie tohto príbehu," opísal projekt generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.

Cieľom Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstavy podľa tvorcov nie je len opisovať významné politické momenty Československa. Chce sa venovať aj iným oblastiam, ktoré vytvárali spoločný štát a ovplyvňovali životy jeho obyvateľov. Súčasťou výstavy budú originálne dokumenty, ktoré ovplyvnili československé dejiny, ale aj príbehy obyčajných ľudí. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj viac než 2000 predmetov. Niektoré sú požičané zo spolupracujúcich inštitúcií, iné darovala verejnosť v rámci výzvy "Predmet s príbehom".

"Pre mňa je to zaujímavý projekt preto, že je to skutočne česko-slovenský. Táto výstava nemá českú ani slovenskú časť. Pracoval na nej tím odborníkov z oboch národných múzeí a ďalších spolupracujúcich múzeí. Snažili sme sa pozrieť o storočie dozadu, ako sa nám v spoločnom štáte žilo a ako na to pozeral jeden či druhý národ," priblížil generálny riaditeľ Národního muzea Michal Lukeš.

Poznamenal, že Česi a Slováci nehľadia na spoločné dejiny rovnakými očami, preto bolo pripraviť spoločnú výstavu veľkou úlohou a zároveň výzvou. "Dúfam, že sa nám to podarilo, a dôstojne tak nielen prispejeme k oslavám 100. výročia založenia Československa, ale aj k vysvetleniu toho, v čom boli, sú a, dúfam, budú vzťahy oboch našich národov unikátne," dodal.

Na Bratislavskom hrade si návštevníci môžu pozrieť výstavu do konca septembra. Potom sa premiestni do Historickej budovy Národního muzea v Prahe.