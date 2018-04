TASR

Dnes o 13:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Eurowings bude lietať z Košíc do Düsseldorfu

Linka Düsseldorf – Košice nadväzuje na výsledky súťaže Vote & Fly, v rámci ktorej Košice získali najviac hlasov spomedzi šiestich nominovaných destinácií.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Košice 26. apríla (TASR) – Nemecká letecká spoločnosť Eurowings spojí východné Slovensko s regiónom Severné Porýnie – Vestfálsko. Novú leteckú linku medzi Košicami a Düsseldorfom vo štvrtok v Košiciach ohlásili zástupcovia spomínanej spoločnosti.

Linka Düsseldorf – Košice nadväzuje na výsledky súťaže Vote & Fly, v rámci ktorej Košice získali najviac hlasov spomedzi šiestich nominovaných destinácií. Za Košice hlasovalo vo finálovom živom hlasovaní vyše 20.000 ľudí počas jednej hodiny.

"Sme veľmi radi, že dnes môžeme ohlásiť otvorenie našej prvej linky na Slovensku. Spojenie Košíc s Düsseldorfom, ktoré spustíme v októbri, bude prevádzkované štyrikrát týždenne. Košice sa tak stávajú jednou z našich 210 destinácií. Plánujeme v Košiciach rásť a pomôcť k rozvoju regiónu zvýšeným počtom turistov," uviedol Ivan Oreč, manažér rozvoja leteckej siete spoločnosti Eurowings, ktorá je členom skupiny Lufthansa.

Letisko Košice podľa slov zástupcu výkonného riaditeľa a člena predstavenstva Tomáša Jančuša nové letecké spojenie víta. Ako povedal, prinesie veľa príležitostí pre obchodných cestujúcich i turistov. "Je to zároveň piaty sieťový prepravca z Košíc, na základe ktorého môžete letieť do bohatej ponuky destinácií, či už v Nemecku, alebo v Európe, ale aj do Severnej Ameriky," priblížil Jančuš.

"Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenskej republiky a som presvedčený o tom, že nemeckým spoločnostiam etablovaným v Košiciach táto linka pomôže v ich raste," povedal námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

"Je to prínosom, ako som spomínal, v Düsseldorfe sa nachádzajú štyri veľké univerzity, je tam veľká židovská komunita, zároveň je tam množstvo podnikateľov, aj nemeckých u nás. Zároveň máme v regióne množstvo turistických atrakcií. Spomínal som hlavne pamiatky UNESCO. Po vystúpení z lietadla môže turista navštíviť do 100 minút okolo 16 pamiatok. Je tu množstvo oblastí, v ktorých si myslím, že je výhodné, aby obyvatelia Nemecka prišli k nám a naopak," skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

"Predpokladáme, že táto linka bude veľmi úspešná, pretože nie je to len linka point-to-point, ale z Košíc cez Düsseldorf sa dá prestupovať do vyše 30 destinácií, či už v Európe, alebo v Severnej Amerike," dodal Markus Leopold zo spoločnosti Eurowings.

Linka Košice - Düsseldorf bude prevádzkovaná štyrikrát týždenne – v pondelok, stredu, piatok a v nedeľu lietadlom typu Q400.