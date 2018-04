TASR

Druhú časť monobloku NsP v Bojniciach dokončia začiatkom mája

Aktuálne ešte prebieha verejné obstarávanie na prístrojové vybavenie aj pre deväť operačných sál.

Nemocnica s poliklinikou NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, archívna snímka. — Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bojnice 26. apríla (TASR) - V Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach finišujú s rekonštrukciou monobloku a dostavbou operačných sál za viac ako 9,6 milióna eur. Druhú časť monobloku by mal dodávateľ prác dokončiť začiatkom mája, informovala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Veronika Rezáková.

"Investícia do rekonštrukcie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v bojnickej nemocnici je najväčšou investíciou vôbec v histórii TSK. S dlhoočakávanými stavebnými prácami sa po 13 rokoch chátrania tejto nedostavanej časti začalo v marci minulého roka," skonštatovala Rezáková.

Prvú polovicu stavby, blok G, zhotoviteľ stavebne odovzdal v októbri 2017, práce sa následne presunuli do jeho druhej časti, bloku F. "Do dnešného dňa TSK ako zriaďovateľ nemocnice do dokončenia rozostavaného monobloku z roku 1999 preinvestoval viac ako 9,6 milióna eur, s ďalšími približne 2,2 milióna eur sa ráta na prvotné a prístrojové vybavenie monobloku," vyčíslila hovorkyňa kraja.

Momentálne v nemocničnom monobloku stavbári realizujú kompletizačné práce. "Osádzame dvere, vypínače, zásuvky, čím je stavba takmer hotová. Koordinačne to bola stavba skutočne náročná, no bola to naozaj veľká skúsenosť pre všetkých, ktorí na projekte pracovali," dodal Viliam Králik, výrobný riaditeľ trenčianskej spoločnosti Keraming, a. s., ktorá je zhotoviteľom stavby.

Finišujúce stavebné práce na bloku F umožnia v tomto priestore vznik onkologického stacionára, očných operačných sál, lôžkového očného oddelenia a oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Na bloku G bude chirurgické a ortopedické oddelenie a jednotka intenzívnej starostlivosti.

Aktuálne ešte prebieha verejné obstarávanie na prístrojové vybavenie aj pre deväť operačných sál. "Verím, že v priebehu letných mesiacov by sa operácie mohli presunúť už do priestorov nových operačných sál. Touto investíciou TSK sa zvýši ako dostupnosť zdravotnej starostlivosti, tak aj jej kvalita. Dúfam, že sa to prejaví aj na hodnotení spokojnosti pacientov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici," ozrejmil predseda TSK Jaroslav Baška. Táto investícia by v budúcnosti mohla nemocnici podľa neho pomôcť zlepšovať jej hospodársky výsledok.

Po uvedení do užívania všetkých zrekonštruovaných priestorov bude v monobloku bojnickej nemocnice 91 lôžok. Nemocnica v súčasnosti zamestnáva viac ako 910 ľudí, zdravotnú starostlivosť poskytuje približne 200.000 obyvateľom zo spádového územia regiónu hornej Nitry.