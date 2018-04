TASR

Džudista M. Poliak na ME vypadol, prehral s Bielorusom Šeršanom

Poliak, vlani na ME vo Varšave bronzový, síce začal aktívne, no žiadnu techniku neuplatnil.

Na archívnej snímke Matej Poliak. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Tel Aviv 26. apríla (TASR) - Slovenský džudista Matej Poliak prehral na majstrovstvách Európy v Tel Avive v hmotnosti do 66 kg hneď prvý zápas a vypadol. Nestačil na Bielorura Dmitrija Šeršana, ktorému podľahol na waza-ari.

Poliak, vlani na ME vo Varšave bronzový, síce začal aktívne, no žiadnu techniku neuplatnil. V nástupoch bol málo razantný a keď ho súper po minúte takmer hodil na ippon a rozhodcovia mu pripísali waza-ari, už sa len márne snažil priebeh vyrovnať a zvrátiť vo svoj prospech. Bielorusa v kariére zdobil taktiež bronz na ME spred štyroch rokov, vlani i tohto roku sa však na žiadnom významnom turnaji nepresadil, len doma v Bielorusku zvíťazil na národnom šampionáte. Ťažil najmä z pohyblivosti a darilo sa mu ustrážiť každý jeden pokus o úchop slovenského džudistu.