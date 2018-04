TASR

Dnes o 12:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní MS2018: SR v generálke proti Francúzsku, Šatan: Nehodno ich podceňovať

Francúzi sa pred dvojzápasom zišli na tréningovom kempe v Piešťanoch, kde si v stredu večer vyskúšali aj ľad. Ešte predtým si však pozreli zápas Slovenska proti Kórejskej republike.

Na archívnej snímke Miroslav Šatan. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 26. apríla (TASR) - Piatková konfrontácia slovenských hokejistov s Francúzskom v Nitre bude celkovo tridsiatou vzájomnou. Odveta s rovnakým súperom je na programe o deň neskôr v Piešťanoch, pre Slovákov pôjde o generálku pred odchodom na MS do Dánska. S hokejistami "galského kohúta" má Slovensko vysoko aktívnu bilanciu.

V 29 zápasoch prehralo iba trikrát, päťkrát si súperi body delili a z 21 duelov odchádzali Slováci ako víťazi. Vysoko aktívne je pochopiteľne aj skóre v prospech Slovenska - 127:54. Napriek tejto bilancii však zverencov Craiga Ramsaya nečaká žiadne ľahké dobrodružstvo. "Francúzi sú už niekoľko rokov stabilný účastník A-skupiny MS a dokazujú svoju kvalitu. Dnes už nie sú slabí súperi a Francúzi rozhodne nie sú slabí. Pamätám si z MS, že vedia veľmi dobre využiť presilové hry, vedia prekvapiť aj silných súperov. Spomínam si na jeden šampionát, kedy prekvapili aj Kanadu. Takže ich nehodno podceňovať," povedal generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.

Francúzi sa pred dvojzápasom zišli na tréningovom kempe v Piešťanoch, kde si v stredu večer vyskúšali aj ľad. Ešte predtým si však pozreli zápas Slovenska proti Kórejskej republike. Slováci sa s Francúzmi stretnú aj na MS v Dánsku, ich vzájomný zápas je na programe 10. mája. V príprave však obaja na tento fakt myslieť nebudú. "Je to jednoducho príprava pred turnajom. Bude to hlavne o tom, aby sme sa čo najlepšie zohrali, nacvičili si štandardné situácie," poznamenal Marek Hovorka.

S francúzskym hokejom má skúsenosť aj Tomáš Jurčo, ktorý v stredu proti Kórejskej republike odohral v príprave prvý zápas. Hoci mal bilanciu 1+1, najmä po prvej tretine herný výpadok cítil. Aj preto by chcel odohrať oba zápasy. "Budú hrať zámorský štýl. Ja som proti nim hral pred dvomi rokmi v Rusku. Sú to šikovní hráči, dnes už nie je súper, ktorého by sme porážali len tak. Ale je to niečo podobné, ako bola Kórea."

Zápasy Slovensko vs. Francúzsko sú súčasťou série Euro Hockey Challenge. Oba majú začiatok o 17.00 h.