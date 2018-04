TASR

Dnes o 10:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Obchodník roka: Lidl znovu obhájil dve prvenstvá

Držiteľom Ceny Verejnosti sa v rámci prestížnej súťaže Mastercard Obchodník roka už po piatykrát v rade stal Lidl. Diskontný reťazec zároveň obhájil aj prvenstvo v kategórií Obchodník s potravinami.

Obchodník roka: Lidl znovu obhájil dve prvenstvá — Foto: Lidl

Bratislava 26. apríla (OTS) - Už po piatykrát za sebou získal Lidl Cenu Verejnosti v prestížnej súťaži Mastercard Obchodník roka. Do hlasovania sa zapojilo celkovo 111 442 ľudí, pričom Lidl získal 62 973 hlasov a pred druhým v poradí – dm drogerie markt zvíťazil s výrazným náskokom. Diskontný reťazec zároveň zopakoval svoje víťazstvo aj v kategórií Obchodník s potravinami, pričom v tomto hodnotení uspel štvrtý raz v rade.

„Na Slovensku pôsobí veľa obchodníkov s výbornou reputáciou, ktorí sa úprimne snažia získať a udržať si dôveru zákazníkov. Veľmi ma preto teší, že sme v tejto silnej konkurencii opäť zvíťazili a získali už piatu Cenu verejnosti v rade. Ďakujem každému kto za nás hlasoval, všetkým našim zákazníkom a zamestnancom, pretože oni robia z Lidla to, čím je,“ povedal pri preberaní ocenenia Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

O víťazoch jednotlivých sortimentných kategórií rozhodol rozsiahly reprezentatívny výskum spoločnosti GfK Czech na vzorke 1500 respondentov zo Slovenska. „V rámci súťaže Mastercard Obchodník roka oceňujeme slovenských obchodníkov a posudzujeme kvalitu ich ponuky, rozsah sortimentu alebo vzťahy so zákazníkmi. O rastúcom záujme spotrebiteľov vyjadriť svoj názor a podporiť tak obľúbeného obchodníka svedčí počet hlasujúcich v kategórii Cena verejnosti. Tento rok sa do hlasovania zapojilo 111 442 ľudí, čo je o 31 tisíc viac ako vo vlaňajšom ročníku súťaže,“ povedal Josef Machala, Mastercard Rewards Program Leader. Hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie predajne („top of mind“), počet nakupujúcich a miera ich vernosti predajni, dôvera zákazníkov a spokojnosť s vybranými parametrami (sortiment, kvalita, personál, služby, usporiadanie).

V kategórií Mastercard Obchodník s potravinami nadviazal Lidl na svoje víťazstvá z predošlých troch rokov. Uspel vďaka vysokej dôvere a lojalite zákazníkov. „Na slovenskom trhu pôsobia rôzne formáty predajní potravín od vyslovene malých až po hypermarkety a veľkoobchody. Ocenenie Obchodník s potravinami však môže získať iba jeden, a to bez ohľadu na veľkosť predajnej plochy. Sme veľmi radi, že tento titul udeľovaný na základe prieskumu verejnej mienky sme získali už po štvrtýkrát za sebou. Je to dôkaz, že Slováci uprednostňujú náš obchodný model a sme pre nich jednotkou tak v čerstvosti, ako aj v kvalite a cene,“ uviedol Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu.

Víťazov vyhlásili v rámci konferencie Retail Summit. Lidl si počas slávnostného programu prebral aj tri ocenenia v súťaži Múza Merkúra. So sériou kníh pre žiakov materských a stredných škôl – Kamil a Emil uspel v kategórií spoločenskej zodpovednosti, porota ocenila aj tematický baby regál v predajniach a každoročné rozdávanie ruží všetkým zákazníčkam počas Medzinárodného dňa žien.