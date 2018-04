TASR

Dnes o 10:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokej MS 2018: Nagy oslávil stý zápas výhrou: Je to nádherné číslo

Kto čakal proti húževnatým Kórejcom jednoduché víťazstvo, musel byť sklamaný. Slováci síce boli lepší, ale proti dobre organizovanej hre súpera nebolo jednoduché presadiť sa.

Ladislav Nagy, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 26. apríla (TASR) - Stredajší prípravný zápas proti Kórejskej republike bol pre Ladislava Nagya významný. Slovenský hokejista si pred jeho začiatkom prevzal z rúk generálneho manažéra reprezentácie Miroslava Šatana pamätnú plaketu, pretože nastúpil na svoj stý zápas v národnom tíme. Oslávil ho víťazstvom a v dodatkových samostatných nájazdoch aj gólom.

Kto čakal proti húževnatým Kórejcom jednoduché víťazstvo, musel byť sklamaný. Slováci síce boli lepší, ale proti dobre organizovanej hre súpera nebolo jednoduché presadiť sa. "Hralo sa ťažko, bolo veľmi teplo a ľad bol v hroznom stave. Ťažko sa nám korčuľovalo, nevedeli sme sa dostať do tempa. Súper hral dobre, mal dobrý pohyb. My sme sa pozviechali až v tretej tretine. Navyše Kórejčanom dobre zachytal aj brankár. Našťastie sme to zlomili," povedal po zápase Nagy.

Tridsaťosemročný jubilant tak oslávil míľnik víťazstvom, no mohol sa blysnúť aj gólovo. Mal niekoľko šancí, najväčšiu v tretej tretine, kedy ho však v gólovej šanci zastavil faul súpera. "Bola to dobrá možnosť, ale dostal som sekeru po ruke a puk skĺzol do rohu. Ale tak nevadí, hlavné je, že sme vyhrali," poznamenal Nagy, ktorý sa však presadil aspoň po záverečnej siréne v dodatkových samostatných nájazdoch. V hokejovej reprezentácii Slovenska sa v krátkom čase predstavili dvaja jubilanti. V zápase s Lotyšskom v Michalovciach minulý týždeň absolvoval svoj stý reprezentačný zápas Michel Miklík, teraz aj Nagy. "Je to nádherné číslo a krásny pocit. Užil som si to, len keby nebolo také teplo," zhrnul Nagy.

V zápase si Nagy musel zvykať na nových spoluhráčov v útoku. Na centri mal Michala Krištofa, ktorého tréneri odtrhli vôbec po prvý raz v príprave od jeho dvojičky z Nitry Mateja Pauloviča a na krídle Tomáša Jurča. "Jurčo bol hotový, lebo nehral tri týždne zápas, ale bude to lepšie. Celkovo je zohratosť stále lepšia, aj keď stále chodia noví hráči. Ale treba si zvyknúť na nový systém. Platí to aj pre Tomáša, čí Christiána Jaroša, ktorí hrali prvý zápas. Myslím, že to bude lepšie a lepšie."