TASR

Dnes o 08:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní V piatok sa k hokejovej reprezentácii SR pripoja Hrnka a Skalický

Okrem oboch finalistov slovenskej Tipsport Ligy očakáva generálny manažér Miroslav Šatan aj trio z Čiech.

Na snímke vpravo Pavol Skalický. — Foto: TASR/Branislav Račko

Piešťany 25. apríla (TASR) - Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie musí po stredajšom prípravnom zápase s Kórejskou republikou urobiť vážne rozhodnutia. Z tímu odídu dvaja útočníci, v piatok sa k mužstvu pripoja Pavol Skalický a Tomáš Hrnka.

Okrem oboch finalistov slovenskej Tipsport Ligy očakáva generálny manažér Miroslav Šatan aj trio z Čiech. "Už som avizoval skôr, že sa k nám vo štvrtok pripoja Marek Čiliak, Marcel Haščák a Tomáš Marcinko. Od piatku rána potom aj Tomáš Hrnka a Pavol Skalický. To je z finalistov slovenskej ligy všetko." GM Slovenska prezradil aj to, že neoslovil Tomáša Surového, a že Pavol Skalický nie je úplne fit. "Má nejaké zranenie, absolvuje nejaké vyšetrenia, ale nemalo by to byť vážne."

Reprezentácii tak nepríde pomôcť ani víťaz Zlatej korčule Branko Radivojevič a ani nikto iný z Trenčína. "Branko je unavený, oslovili sme aj Tomáša Starostu, či Petra Ölveckého, ale aj oni majú hokeja po krk, navyše majú nejaké zranenia. Nemôžeme s nimi počítať," povedal Šatan a dodal: "Ja viem, aké to je po sedemzápasovej sérii. Ak by bola kratšia, verím, že aspoň dvaja hráči by išli."

Príchodom nových hráčov však musí nastať aj pohyb smerom von. "Musíme dnes urobiť rozhodnutie, dvoch útočníkov musíme odrezať od mužstva," uviedol Šatan. V hre je ešte aj Tomáš Záborský z fínskej Tappary, ale ten utrpel v uplynulom šiestom zápase finálovej série s Kärpätom Oulu zranenie. "Nevieme, aké to je vážne, ale tam musí najskôr skončiť séria."

Čo je však potešiteľné, zlepšuje sa stav Andreja Sekeru. "Jeho situácia sa zo dňa na deň zlepšuje a v piatok by mal hrať," uviedol Šatan.