TASR

Dnes o 18:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stone: Nemôžete vyrobiť film, ktorý kritizuje zahraničnú politiku USA

Režisér na tlačovej konferencii zopakoval svoju kritiku vojny v Iraku z roku 2003, pričom naznačil, že Spojené štáty konali podobne aj v Líbyi a Sýrii.

Na archívnej snímke americký filmový režisér Oliver Stone. — Foto: TASR/AP

Teherán 25. apríla (TASR) - Americký filmový režisér Oliver Stone, ktorý je na svojej prvej návšteve Iránu, vyhlásil, že USA sú globálnym "naničhodníkom", ktorý narobil neporiadok na Blízkom východe. Stone je hosťom filmového festivalu Fadžr, ktorý sa koná v Teheráne, informovala agentúra AP.

Režisér na tlačovej konferencii zopakoval svoju kritiku vojny v Iraku z roku 2003, pričom naznačil, že Spojené štáty konali podobne aj v Líbyi a Sýrii. "Sme naničhodníci, robíme niečo, čo je zakázané na medzinárodnej úrovni. Na inváziu do Iraku sme nemali žiadne povolenie od OSN, ale sme to spravili a robíme to stále," povedal.

Režisér doplnil, že "národná bezpečnosť tromfla umeleckú slobodu", tvrdiac, že "nemôžete vyrobiť film, ktorý kritizuje zahraničnú politiku Spojených štátov". Jeho poznámky vyvolali aplauz publika.

Oscarový režisér zároveň skritizoval návštevu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vo Washingtone a označil ju za "veľmi depresívnu". Stone, ktorý má z polovice francúzsky pôvod, povedal, že bol "značne šokovaný", keď videl, ako Macron stojí po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa a požaduje revíziu dohody s Iránom.

"Dobre si pamätám, ako (bývalý francúzsky prezident) Jacques Chirac s veľkou hrdosťou (v roku 2003) povedal Georgeovi Bushovi 'nie' v súvislosti s inváziou do Iraku. A teraz tu vidíme tohto mladého muža, ktorý nemá príliš veľký zmysel pre dejiny a pamäť pre veľké tradície Francúzska," zdôraznil Stone.

Podľa jeho slov Macron, rovnako ako jeho predchodca Sarkozy, "chce stáť po boku Američanov ako symbol francúzskej sily". "Je to návrat ku kolonializmu a imperializmu starého Francúzska. Ide o niečo, čoho sa (bývalý francúzsky) prezident Charles de Gaulle zriekol alžírskou vojnou z rokov 1958-59, keď vyzval na jej ukončenie," uzavrel Stone.