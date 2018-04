TASR

Dnes o 16:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislavské zastupiteľstvo prerokuje zámenu pozemku Pod Záhradami

Výmena pozemku na ulici Pod záhradami za plochu v lokalite Na vrátkach, neďaleko sociálnej ubytovne Fortuna, je jedným z bodov štvrtkového rokovania bratislavského parlamentu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. apríla (TASR) – Obyvatelia Dúbravky by mali vo štvrtok (26.4.) osobne podporiť hlasovanie bratislavských mestských poslancov za zámenu pozemkov, ktorá by znamenala záchranu zelenej plochy v centre mestskej časti, prenesenie developerského projektu na jej okraj a súčasne i vybudovanie parku. Výmena pozemku na ulici Pod záhradami za plochu v lokalite Na vrátkach, neďaleko sociálnej ubytovne Fortuna, je jedným z bodov štvrtkového rokovania bratislavského parlamentu. Samospráva Dúbravky na sociálnej sieti vyzýva obyvateľov, aby sa na rokovanie prišli pozrieť.

Záležitosť súvisí so zámerom spoločnosti Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo (predtým Zipp Bratislava) realizovať výstavbu polyfunkčného objektu. Ten mal najskôr vyrásť v Starom Meste na mieste parčíka na Belopotockého ulici. Keďže sa tento zámer stretol s ostrým nesúhlasom verejnosti, investor súhlasil s návrhom zameniť tento pozemok za priestor v lokalite Pod záhradami v Dúbravke. Okrem svojho investičného zámeru mala spoločnosť na tomto mieste vytvoriť aj oddychový priestor s rozsiahlymi zelenými plochami na ploche najmenej 5000 m2, v sume prinajmenšom 100.000 eur.

Proti zámeru spoločnosti vybudovať viacpodlažný polyfunkčný objekt sa však aj v Dúbravke postavila verejnosť – upozorňovala na rozsah výstavby, úbytok zelene i neúmerné zvýšenie dopravnej záťaže v lokalite. Developer preto doteraz nezrealizoval svoj zámer a nenaplnil ani podmienku vytvoriť a do vlastníctva hlavného mesta bezodplatne previesť park.

Mesto by tak mohlo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 950.300 eur, nezískalo by však hotový park aj s pozemkami pod ním slúžiace verejnosti. "Hlavné mesto má záujem na tom, aby investor park vybudoval a odovzdal do vlastníctva mesta, preto navrhujeme umožniť žiadateľovi splniť si svoje povinnosti a schváliť zámenu pozemkov. Uvedenou zámenou zostane pre potreby hlavného mesta SR Bratislavy a jej obyvateľov zachovaná rozsiahla a celistvá zelená plocha na ulici Pod záhradami, ktorá bude zverená do správy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za účelom jej udržiavania a zveľaďovania. Rovnako tak vybudovaním parku v lokalite Na vrátkach, za rovnakých podmienok ako tomu bolo v prípade zámeru v lokalite Pod záhradami, si spoločnosť splní svoj pôvodný záväzok," argumentuje magistrát v dôvodovej správe.

So zámerom súhlasili na svojom februárovom rokovaní aj dúbravskí miestni poslanci.