V Čermeľskom údolí otvorili prvú lesnú školu pre deti i dospelých

Podľa riaditeľa Mestských lesov Košice Tibora Rótha je zámerom sprostredkovať najmä deťom vedomosti o lese.

Košice 25. apríla (TASR) – Lesnú školu v stredu slávnostne otvorili pri Košiciach v Čermeľskom údolí v lokalite Hlinné. Ide o prvé centrum lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy v košickom lesoparku, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Jeho súčasťou je zrekonštruovaná Chata Hlinné.

Podľa riaditeľa Mestských lesov Košice Tibora Rótha je zámerom sprostredkovať najmä deťom vedomosti o lese. "Budú tu lesní pedagógovia, ktorých máme momentálne vyškolených desať a ktorí sa budú venovať deťom na jednotlivé témy, či už to bude o drevinách, živočíchoch, pestovaní lesa, zalesňovaní a podobne. Súčasťou budú výlety k rôznym objektom v lese," povedal pre novinárov.

O lesnú školu je už veľký záujem zo strany škôl, ale aj firiem, jej prevádzka sa bude postupne vyvíjať. "Pozveme si sem najprv skúšobne deti zo škôl, ale časom chceme tú lesnú pedagogiku zaradiť do výchovy v zmysle školského systému. Zrejme to bude zariadené tak, že možno dva dni to bude pre školy s nejakým harmonogramom a jeden deň pre širšiu verejnosť, respektíve firmy a špeciálne objednávky," priblížil Róth.

Chata Hlinné, ktorú získali Mestské lesy Košice do vlastníctva v roku 2009, prešla veľkou rekonštrukciou. Celkové náklady, vrátane kúpy objektu, tvorili zhruba 154.000 eur. V pláne je ďalšie dovybavenie chaty a rozšírenie ponuky pre verejnosť.

"Chystáme náučný chodník s prepojením Chaty Hlinné a Chaty Diana, ktorá je tiež pôvodne stará poľovnícka chata a ktorá bude zariadená do podoby menšieho múzea s ukážkou, ako kedysi žili drevorubači a taxátori. Pri podhorskej lúke zvanej Baba chystáme zvernicu, kde deti budú môcť vidieť živé zvieratá, a naším plánom je tam urobiť aj rybníček," doplnil Róth.

Areálu lesnej školy je vzdialený zhruba päť kilometrov od rekreačnej oblasti Alpinka, vedie k nemu lesná cesta. Vedúci referátu styku s verejnosťou a médiami košického magistrátu Jozef Marko ocenil lesníkmi vybranú lokalitu v krásnom prostredí. "Ako som hovoril so školenými lesnými pedagógmi, sú pripravení zobrať deti aj do samotného lesa a ukazovať im, čo a prečo sa tam deje a aký to má význam, aby to nielen vnímali a chápali, ale aj chránili les a prírodu," uviedol.