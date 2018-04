TASR

Dnes o 14:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Skauti budú v Nitre počas akčnej nočnej hry bojovať proti fašizmu

Po splnení rôznych úloh na určených stanovištiach začnú skauti pripravovať odpor voči režimu, aby sa neskôr symbolicky pridali k Slovenskému národnému povstaniu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 25. apríla (TASR) – Nitra sa po roku opäť stane dejiskom akčnej nočnej hry NIMEH, ktorú organizujú skauti z 23. zboru Nitrava v Nitre. Kým vlani sa účastníci hry vrátili do čias komunizmu, tento rok sa v čase vrátia do obdobia druhej svetovej vojny.

NIMEH sa bude konať 5. a 6. mája. „Jej účastníci sa ocitnú v dobe, keď Slovenskom otriasali hrôzy diktatúry a vraždenie ľudí bolo na dennom poriadku. Skauti z celého Slovenska sa popasujú s fašistickým režimom a upozornia na témy, ktoré sú, žiaľ, aktuálne aj dnes,“ uviedla Jana Chrtianska z 23. zboru Nitrava.

Ako vysvetlila, názov NIMEH vznikol ako skratka zložená zo slov Nitrianska mestská hra. „Ide o koncept nočnej hry, počas ktorej sa mladí ľudia učia neformálnou formou udalosti späté s dejinami Slovenska a ktorá poukazuje na príbehy bežných ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev danej doby. Po prvý raz sa hra uskutočnila vlani a zamerala sa na slobodu a demokraciu v kontraste s totalitným režimom, ktorý prevládal pred novembrom 1989 v bývalom Československu,“ vysvetlila Chrtianska.

Námetom tohtoročnej nočnej hry NIMEH je príbeh židovského chlapca, ktorý unikol z transportu do koncentračného tábora, i mladých skautov, ktorých mali popraviť, pretože sa nechceli stať členmi Hlinkovej mládeže, no podarilo sa im utiecť. Po úvodnej scéne príbehu budú skautské tímy vyslané do mesta, kde sa budú musieť postupne spojiť s utečencami.

Po splnení rôznych úloh na určených stanovištiach začnú pripravovať odpor voči režimu, aby sa neskôr symbolicky pridali k Slovenskému národnému povstaniu. „Po prejdení stanovíšť sa účastníci dostanú na Nitriansky hrad, kde skupinka povstalcov unesie povereníka z Nemecka. Po tejto scéne sa objaví hlavá postava so záverečnou rečou, v ktorej sa všetkým poďakuje za prejavenie ich charakteru. Opíše s historickým odstupom veci, ktoré sa v období Slovenského štátu udiali a nemali by sa opakovať. Potom bude nasledovať vyhodnotenie a ocenenie prvých troch tímov,“ uviedla Chrtianska.