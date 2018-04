TASR

Problematiku kožnej rakoviny pripomenie Európsky deň melanómu

Dôležitosť vyšetrenia kože priblíži už 15. ročník preventívno-edukačnej kampane, o ktorej v stredu informovali odborníci na tlačovej konferencii v Bratislave.

Na snímke vyšetrovanie znamienok — Foto: TASR - František Iván

Bratislava 25. apríla (TASR) - Opakované spálenie najmä v detskom veku a tzv. nárazové opaľovanie zvyšuje riziko zhubného nádoru kože. Problematiku kožnej rakoviny, najmä jej najzákernejšej formy - malígneho melanómu, pripomenie verejnosti osvetová kampaň Európskeho dňa melanómu (EuroMelanomaDay), ktorý bude tento rok 15. mája. Dôležitosť vyšetrenia kože priblíži už 15. ročník preventívno-edukačnej kampane, o ktorej v stredu informovali odborníci na tlačovej konferencii v Bratislave.

Malígne melanómy sú najčastejšie nádory, ktoré sa objavujú u kaukazského etnika. "Keď ich zachytíme v skorých štádiách, sú takmer so 100-percentnou istotou vyliečiteľné. Avšak malígny melanóm je jeden z najagresívnejších nádorov, ktorý sa môže v ľudskom tele vyskytnúť, a ak sa jeho liečba začne v neskorších štádiách, ochorenie je už pokročilé, môže to biologické správanie nádoru byť natoľko agresívne, že pacient ochoreniu definitívne podľahne," povedala pre TASR Katarína Poláková z Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Lekári upozorňujú na zákernosť melanómu v tom, že je veľmi mnohotvárny. Môže mať rôzne farby - odtiene hnedej, čiernej, ako rastie, môže sa v ňom objaviť červená, biela i modrá. Jestvuje dokonca melanóm, ktorému chýba pigment (tzv. amelanotický melanóm). Melanóm často charakterizuje nepravidelný tvar, rozstrapkané, zubaté okraje a fakt, že rastie, mení sa. Obyčajne má aj priemer väčší ako bežné znamienko (viac ako 5-6 mm). Zriedkavejšie sa melanóm môže vyskytnúť na oku, slizniciach či dokonca pod nechtom. "Podozrivá by mala byť aj každá nehojaca sa lézia na koži," dodáva Poláková.

Každý človek by mal poznať svoje znamienka a niekoľkokrát do roka si sám i s pomocou niekoho z rodiny prehliadnuť kožu doma pred zrkadlom. Nezabúdať pritom na uši, pokožku hlavy pod preriedenými vlasmi, ale ani na plôšky nôh, dokonca genitálie. "Len tretina melanómov vzniká z materského znamienka či iných pigmentových névov," zdôrazňuje onkodermatologička Desana Borecká z Národného onkologického ústavu Bratislava. Melanóm môže vzniknúť aj na celkom zdravej koži. U mužov sa tento rýchlo metastázujúci nádor vyskytuje najčastejšie na chrbte, u žien na dolných končatinách, na tzv. slnečných terasách ľudského tela. Štatistiky uvádzajú, že 60 až 90 percent melanómov vzniká práve následkom UV-žiarenia. Melanóm sa však môže vyskytnúť aj na častiach kože, ktoré nie sú vystavované slnku. Časový úsek, v priebehu ktorého tento agresívny typ kožnej rakoviny stihne vytvoriť metastázy, sa ráta na mesiace. Často metastázuje do mozgu, ale aj lymfatických uzlín, pečene, kostí či pľúc.

V rámci Európskeho dňa melanómu sa bude vykonávať skríning a preventívne vyšetrenia materských znamienok. Záujemcovia budú môcť navštíviť viaceré dermatovenerologické ambulancie po celom Slovensku od 7. do 17. mája počas ordinačných hodín, kde si môžu dať vyšetriť materské znamienka a iné kožné problémy, čím môžu úspešne predchádzať nádorovým ochoreniam. Ako informoval Dušan Buchvald, prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, na minuloročnom EMD sa zúčastnilo 57 kožných lekárov, ktorí vyšetrili 1308 pacientov, z toho 443 mužov a 865 žien. V roku 2017 diagnostikovali počas dvoch týždňov kampane na Slovensku 21 malígnych melanómov, 58 bazaliómov a štyri spinaliómy.