Dominika Dobrocká

Malá Tánička nakreslila svoju vlastnú „Kňihu o hmize". Zaručene pobaví aj vás

Šesťročná Tatiana potešila svoju mamičku nevídaným darčekom. Svoje umelecké sklony dievčatko nezaprie.

— Foto: Archív MTL

BRATISLAVA 25. apríla - Deti sú tie najrozkošnejšie stvorenia, ktoré tento svet robia bezpochyby krajším. Prvé krôčky, slová a reakcie znamenajú pre rodičov nezameniteľný zážitok. Keď prídu prvé vlastné názory a umelecké vyjadrenia, mamička s oteckom sa mnohokrát nestíhajú čudovať. Kresby sú často neidentifikovateľné, ale úsmevné. Mamička šesťročnej Tatiany je na tom podobne. Jej malá princezná kreslí už roky, no nie len tak bezvýznamne. Malá Tánička vytvára svojimi kresbami knižky.

Vydanie s názvom „Kňiha o hmize“ vzniklo pred rokom. Obrázky rôznych druhov hmyzu, ktoré vzišli spod rúk malej šikovnice, majú aj názvy, aby každý vedel, o aký hmyz ide. Gramatické chyby sú u takého malého dievčatka odpustiteľné, avšak nedá sa nad nimi nezasmiať. Ako nám však prezradila Tatianina mamička, dievčatko po čase svoje chyby vidí a veľmi rado by ich opravilo. „Ja to bránim zubami-nechtami, aby to nechala tak,“ s úsmevom priznáva hrdá mamina.

— Foto: Archív MTL

