Slovenskí džudisti sa pokúsia na ME nadviazať na medailový vlaňajšok

V ére samostatnosti sa Slováci už šesťkrát tešili na ME z medaily.

Na archívnej snímke Matej Poliak, bronzový medailista z ME mužov a žien v džude vo Varšave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) - Na 67. majstrovstvách Európy v Tel Avive sa v hale Convention Center pokúsi slovenská džudistická výprava od štvrtka do soboty nadviazať na vlaňajší medailový úspech vo Varšave, s bronzom Mateja Poliaka.

Päťčlenná reprezentácia letela do dejiska tento týždeň v dvoch častiach, v predstihu tréner reprezentácie Ján Gregor, Matej Poliak (kategória do 66 kg) a Viktória Majorošová (-57), o dva dni neskôr Peter Žilka (-90), Milan Randl a Matej Hajas (obaja -100). "Pribalili sme si do výpravy aj rozhodcu Tomáša Jukla, aj jeho účasť považujem za úspech," povedal pred odletom Ján Gregor. "Samozrejme, dôležitejšie budú samotné súboje a my máme vzhľadom na skladbu reprezentácie pomerne vysoké ambície. Nikto nám nechýba, momentálne nikoho ďalšieho už nemáme v zálohe. Všetci dali do prípravy maximum, zaberali naplno a okrem nejakých menších zranení sú aj zdraví. Veľa bude závisieť od športového šťastia a ak nám dopraje, tak verím v úspech. Po vlaňajšku by sme mohli mať aj veľké oči, no nebude to jednoduché. Uspokojilo by ma, keby sa aspoň dvaja dostali do štvrťfinále, z toho by vyplývalo aj umiestnenie v sedmičke."

Pred ME veľa turnajov v rámci prípravy slovenskí džudisti neabsolvovali. "Som rád, že Matej Poliak po veľkej prestávke minulý rok, keď od júna vôbec nezápasil, začal v januári s džudistickou prípravou," dodal Ján Gregor. "Predtým bol zranený, operovali mu rameno, potom bol na vojenskom kurze. Na nedávnom turnaji v Antalyi už postúpil do tretieho kola, kde ho očividne rozhodcovia poškodili. Milo prekvapila Viktória Majorošová s tretím miestom na Svetovom pohári v Ríme. Peter Žilka konečne nabral aj viac svalovej hmoty a ten rozdiel sa prejavuje. Milan Randl so svojimi skúsenosťami sa môže porovnávať aj s najlepšími, no a Matej Hajas sa nachystal veľmi dobre a ak zo seba všetko vydá, môže v súťaži dlho vydržať."

Po ME sa už začína aj sieť kvalifikačných turnajov na OH'2020 v Tokiu. Ján Gregor: "Už sa budú zbierať v prvom roku od mája do mája 50-percentné body, druhý rok 100-percentné. Bude to náročnejšie aj preto, že v rámci zrovnoprávnenia pohlaví budú môcť na olympiáde v jednej kategórii štartovať namiesto 22 už len 18 džudisti. To považujem za hrubý zásah a nie je to vzhľadom na konkurenciu voči mužom fér. My sme teraz dali dohromady skupinu, vrátane juniorov, z ktorej môžu vzísť aj viacerí olympionici."

Milan Randl veľmi rýchlo vyrátal, na koľkých turnajoch tento rok štartoval. "Vydarený turnaj Grand Prix Tunis v úvode sezóny so 7. miestom, Svetový pohár v Oberwarte, ktorý ovplyvnilo menšie zranenie a Grand Prix v Antalyi s prehrou s Rusom Iljasov a kde som sa cítil veľmi dobre. Mám za sebou kvalitné sústredenia a verím si. Tlak na seba si nepripúšťam, snažím sa hlavne uvoľniť a sám som zvedavý, aj na to, ako mi dopraje žreb. Úplne zdravotne v poriadku nie som, no zápasiť so zraneným lakťom môžem. V Izraeli som nikdy nebol a je dobré, že letíme viacerí, keďže nebolo zvykom štartovať v takejto širšej partii."

Tel Aviv nie je až tak známy pre slovenských džudistov, pred dvoma rokmi sa tam uskutočnili ME do 23 rokov a Peter Žilka tam skončil piaty, Hajas deviaty. Najskôr budú v akcii ľahšie hmotnosti, vo štvrtok Matej Poliak, Viktória Majorošová, v sobotu ťažšie s Petrom Žilkom, Milanom Randlom a Matejom Hajasom.

V ére samostatnosti sa Slováci už šesťkrát tešili na ME z medaily (0-3-3). Rotterdam'05 so striebrom Borisa Novotného bol podobne prelomový ako Paríž'01, kde Jozef Krnáč vybojoval bronz a o rok neskôr v Maribore striebro. Až dovtedy okrem bronzovej Miroslavy Jánošikovej v Gdansku v roku 1994 a strieborného Semíra Pepica v Bratislave'99 nikto z ME medailu nepriniesol. Vlani sa Matej Poliak vo Varšave postaral o medailu v bronzovom lesku po 12 rokoch.

