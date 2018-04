TASR

TIPSORT LIGA: Vladimír Országh svojmu tímu veril

Bystričania boli od začiatku sviežejší a nezlomil ich ani vedúci gól Dukly.

Na snímke hlavný tréner HC'05 iClinic Banská Bystrica Vladimír Országh v siedmom zápase finále play off Tipsport Ligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica 24. apríla 2018 v Trenčíne. — Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 25. apríla (TASR) - Vladimír Országh sa raduje z druhého titul majstra Slovenska vo svojej trénerskej kariére. Svojmu tímu pred rozhodujúcim siedmym zápasom Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 veril, zvyšných šesť kázal zverencom hodiť za hlavu. Jeho tím bol v utorok na ľade Trenčína lepší a zaslúžene oslavuje titul.

Bystričania boli od začiatku sviežejší a nezlomil ich ani vedúci gól Dukly. "Mali sme stále to isté mužstvo. Sebavedomé, ktoré išlo za svojím cieľom. Aj keď nám chýbali nejakí hráči, chalani sa zomkli, mali sme vnútornú silu. Verili sme a o tom to je. Sme radi, že sme vyhrali posledný zápas sezóny," povedal tesne po zápase Országh.

Súper "baranov" sa však za stavu 0:3 nezlomil a trápil favorita v ďalších troch dueloch. V tom šiestom oddialil oslavy titulu favorita a zdalo sa, že Dukla je na koni. "My sme sa už po tom zápase rozprávali. Je úplne jedno, ako sme hrali prvé tri zápasy a je úplne jedno, ako sme hrali tie druhé tri. Toto bolo o jednom zápase," dodal Országh, ktorý sa vzápätí vyslovil aj na tému, čo napokon o titule pre jeho mužstvo rozhodlo: "Treba povedať, že to bolo o hlavách a psychike. Trenčín bol tam, kde sme my boli predtým."

Sklamaný bol samozrejme na opačnej strane Peter Oremus. "Prehry veľmi mrzia, toto bude bolieť. Boli sme k titulu blízko," poznamenal tréner Trenčína, ktorý však musí byť spokojný aspoň so svojou prácou. Dukla hrala vlani o udržanie sa, za rok vrátila do mesta pod hradom Matúša Čáka radosť. "My sme sa dostali do finále s chlapcami, ktorých sme si vybrali v máji, sú to prevažne Slováci a takouto cestou podľa mňa treba ísť."