LIGA MAJSTROV: Klopp po triumfe: Takmer 80 minút sme hrali perfektne

Ak chcú futbalisti AS Rím pomýšľať na účasť v kyjevskom finále, musia zopakovať husársky kúsok zo štvrťfinále proti Barcelone a 2. mája na Stadio Olimpico zmazať trojgólové manko.

Na snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. — Foto: TASR/AP

Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti AS Rím boli v úvodnom semifinále Ligy majstrov 2017/2018 na pôde FC Liverpool zrelí na uterák. Po odchode kanoniera anglického tímu Mohameda Salaha však v záverečnej desaťminútovke znížili na 2:5 a vykresali iskierku nádeje pred odvetou. Ak chcú pomýšľať na účasť v kyjevskom finále, musia zopakovať husársky kúsok zo štvrťfinále proti Barcelone a 2. mája na Stadio Olimpico zmazať trojgólové manko.

Liverpool predviedol na Anfielde ofenzívny uragán a v 69. minúte svietil na tabuli stav 5:0. Salah sa proti bývalému klubu zaskvel dvomi brilantnými gólmi, z úcty k fanúšikom AS ich neoslavoval a prosil tifosi o odpustenie. Egyptský útočník pridal aj dve asistencie. V tejto sezóne si v súťažných zápasoch pripísal na konto už 43 presných zásahov. Dvakrát sa strelecky presadil aj Brazílčan Roberto Firmino. Na druhý gól mu prihral James Milner a deviatou asistenciou v jednom ročníku LM prekonal rekordné zápisy Waynea Rooneyho (2013/2014) a Neymara (2016/2017).

"Takmer 80 minút to bol z našej strany perfektný výkon. Potom sme však urobili v obrane chybu a následne inkasovali z penalty, ktorá sa podľa môjho názoru pískať nemala. Bol by som oveľa radšej, keby bol konečný výsledok 5:0 alebo 5:1, ale aj víťazstvo 5:2 je fantastické. Pred zápasom sa mi ani nesnívalo o tom, že do Ríma pôjdeme s trojgólovým náskokom. V odvete nebudeme iba brániť, pokúsime sa triumfovať aj na ihrisku súpera. Mo Salah prežíva nenormálnu sezónu, sme šťastní, že sme ho vlani v lete kúpili. Je nebrániteľný, jeho prvý gól do vinkla bol geniálny. Mrzí ma zranenie Alexa Oxladea-Chamberlaina, pre ktorého sa táto sezóna zrejme skončila," citovala agentúra dpa slová trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa.

Kapitána päťnásobného európskeho šampióna Jordana Hendersona mrzel spackaný záver. "Boli sme na koni a kontrolovali vývoj zápasu, no v závere sme inkasovali dva zbytočné góly. Na chlapcov som však hrdý, pretože odohrali skvelý zápas a vytvorili si sľubnú východiskovú pozíciu pred odvetou. V Ríme to bude pre nás veľká výzva. Videli sme, ako hráči AS vo štvrťfinále na domácej pôde rozobrali Barcelonu. Urobíme však všetko pre to, aby sme postúpili do finále. Musíme hrať sebavedomo."

Tréner AS Rím Eusebio di Francesco nebol spokojný s hrou v obrane. "Nezvládli sme úvod druhého polčasu. Nečakal som, že inkasujeme tri góly. V strede poľa sme však prehrali veľa osobných súbojov a Liverpool nás za to tvrdo potrestal. V závere sme sa dokázali zmobilizovať a vďaka dvom streleným gólom ešte stále žijeme. Veríme, že s prispením našich verných fanúšikov sa nám môže podariť taký zázračný obrat ako proti Barcelone, hoci Liverpool je úplne iný tím," uviedol pre uefa.com.

Kapitán Rimanov Daniele de Rossi zložil Liverpoolu kompliment. "Klobúk dolu pred kvalitou domáceho tímu, ktorý si z nás urobil trhací kalendár. Ku kanonáde sme však prispeli aj my našim mátožným výkonom. Pripadalo mi to, ako keby sme mali zatmenie. Zmazať trojgólové manko bude veľmi náročné, no nie nemožné. Na postup do finále potrebujeme v Ríme uhrať šokujúci, bombastický výsledok," zdôraznil taliansky stredopoliar.