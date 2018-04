TASR

Dnes o 08:34 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V stredu duel gigantov Bayern-Real, Müller: Sme hladní a sebavedomí

Vzájomná bilancia je vzácne vyrovnaná. Úradujúci dvojnásobný obhajca zo Španielska vyhral rovnako ako rekordný nemecký majster 11-krát, dvakrát sa zrodila remíza.

Útočník Bayernu Thomas Müller, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 24. apríla (TASR) - Duel dvoch futbalových klubových gigantov Bayernu Mníchov a Realu Madrid ponúkne úvodné semifinále Ligy majstrov 2017/2018 v stredu 25. apríla v mníchovskej Allianz Arene. Rekordný 12-násobný európsky šampión Real si zahrá proti 5-násobnému majstrovi "starého kontinentu" Bayernu už po rekordný 25. raz v európskych súťažiach. Vzájomná bilancia je vzácne vyrovnaná. Úradujúci dvojnásobný obhajca zo Španielska vyhral rovnako ako rekordný nemecký majster 11-krát, dvakrát sa zrodila remíza. "Biely balet" strelil 37 gólov, iba o jeden viac ako Bavori.

Odveta semifinále bude na programe v utorok 1. mája na Santiago Bernabeu. Po nej sa skončia nádeje jednej z futbalových veľmocí na to, že si vo finále v Kyjeve v sobotu 26. mája zahrá o "ušatú trofej" proti úspešnému z druhej semifinálovej dvojice FC Liverpool - AS Rím.

Bayern síce vo štvrťfinále vyradil FC Sevilla, no Nemcov v uplynulých štyroch sezónach LM eliminovali práve španielske kluby. Vždy v semifinále: v roku 2014 Real Madrid, 2015 Atletico Madrid a 2016 FC Barcelona, resp. vo štvrťfinále minulého ročníka Real Madrid. Aj ďalšia štatistika je na strane "kráľovského klubu", keď Real zdolal Mníchovčanov v predchádzajúcich piatich vzájomných dueloch. "Pusinky" sú v elitnom kvartete LM rekordný ôsmykrát za sebou, Bayern hrá v semifinále v uplynulých siedmich sezónach šiestykrát.

Zverenci Juppa Heynckesa majú dobrú formu, rekordný šiesty bundesligový titul za sebou už získali, sú vo finále Pohára DFB a útočia na prestížne treble. To práve pod Heynckesom získali v roku 2013. V ligovej generálke uspeli v Hannoveri 3:0. "Semifinálové zápasy prišli v správny čas. Máme dobrú fázu. Sme zomknutí, máme extrémne vysokú kvalitu a vôľu vyhrať. Sme plní sebavedomia," citovala agentúra DPA útočníka domácich Thomasa Müllera. "A sme hladní po úspechu. Obe mužstvá majú výborné individuality, nikdy sa nevzdávajú. Už keď som bol mladší, hral Bayern s Realom veľa zápasov. Niektoré sme vyhrali, niektoré prehrali. Vždy to bolo vyrovnané a veľmi zaujímavé. Všetko môžu rozhodnúť malé chyby. Máme voči sebe veľký rešpekt," uviedol Müller pre www.uefa.com. "Určite to bude vzrušujúce a gigantické dvojstretnutie. Mám výborné spomienky na treble zo sezóny 2012/2013. Hrali sme proti Juventusu a Barcelone prvé zápasy doma, tak dúfam, že to bude dobré znamenie," vyjadril sa Heynckes. Ten sa v LM radoval aj s Realom, keď ho v roku 1998 priviedol k siedmemu titulu a prvému od roku 1966.

Jeho trénerský kolega Zinedine Zidane by mal mať k dispozícii najsilnejšiu možnú zostavu, do tréningu sa už zapojil aj obranca Nacho. Real v La Lige v predchádzajúcom vystúpení doma remizoval s Athleticom Bilbao 1:1, v závere vyrovnal Cristiano Ronaldo. Práve portugalský kanonier môže byť opäť raz ústrednou postavou. S 15 gólmi je suverénne najlepší kanonier po štvrťfinálovej fáze, k postupu vo štvrťfinále cez Juventus Turín (3:0 v, 1:3 d) prispel troma gólmi a celkovo v tejto súťaži ťahá sériu jedenástich duelov za sebou, v ktorých skóroval. "CR7" dosiahol sedem gólov v uplynulých troch vzájomných súbojoch s Bayernom a celkovo mu v šiestich zápasoch strelil 9 gólov.

Súboj bude špeciálny pre bývalého mníchovského hráča Toniho Kroosa, ktorý vyhral s Bavormi LM v roku 2013 a v roku 2014 prestúpil do Madridu. "Samozrejme, je to výnimočné, keď hráte proti klubu, ktorý ste reprezentovali šesť či sedem rokov. Je tam mnoho hráčov, s ktorými som hral. Ale s nimi hrám v reprezentácii. Pod Juppom Heynckesom som hral dlho a viem, že je špičkový tréner. Keď sa vrátil, zmenil celý tím. Začali hrať lepšie, takže bude ťažšie vyradiť ich ako minulý rok. Ale uvidíme. Minule sme ich vyradili tam po predĺžení, teraz to môže byť niečo podobné," povedal Kroos.

Madrid má unikátnu šancu vyhrať LM tretíkrát za sebou. "Hráči preto odovzdajú všetko, čo bude v ľudských silách, aby priniesli trofej opäť do Madridu a utvorili nový rekord," sľúbil prezident Realu Florentino Perez. Pokiaľ španielsky klub zvíťazí v stredajšom stretnutí, dosiahne jubilejný 150. triumf od zavedenia LM.

Súboj povedie ako hlavný arbiter Holanďan Björn Kuipers. V priamom televíznom prenose ho odvysiela RTVS.