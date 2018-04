TASR

Dnes o 08:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Češík získal štvrtý titul za 5 rokov: Budeme stáť na každej pumpe

Dva s Košicami v rokoch 2013 až 2015, o rok neskôr odchádzal z ľadu ako neúspešný finalista. Po návrate do Banskej Bystrice získal ďalšie dva.

Na snímke uprostred Matej Češík. — Foto: TASR/Branislav Račko

Trenčín 24. apríla (TASR) - Útočník Banskej Bystrice Matej Češík získal štvrtý titul za uplynulých päť sezón. Dva s Košicami v rokoch 2013 až 2015, o rok neskôr odchádzal z ľadu ako neúspešný finalista. Po návrate do Banskej Bystrice, kde hokejovo vyrástol, získal ďalšie dva. Všetky mu chutili rovnako a každý bol podľa neho výnimočný.

Zverenci Vladimíra Országha však mali čo robiť, aby sa napokon mohli radovať. Trenčín otočil vo finále Kauflad play off Tipsport Ligy 2017/2018 nepriaznivý stav z 0:3 na 3:3, ale napokon neuspel. Po záverečnej siréne siedmeho zápasu si tak mohli hostia nasadiť na hlavu víťazné šiltovky. "Každý titul je niečím výnimočný, ale ten najčerstvejší chutí vždy najlepšie. Myslím si, že za výkony v celej sezóne sme si ho zaslúžili," povedal Češík.

Dvadsaťdeväťročný hráč vyzdvihol každého hráča tímu, novopečený majster uspel najmä veľmi dobrým kolektívnym výkonom: "Dokázali sme to ako tím. Každý jeden hráč, aj ten, ktorý sa nezapojil do hry. Každý dal tímu maximum a to je dôležité."

Bystričania to nemali jednoduché, po obrate Trenčína sa zdalo, že ich psychika nie je ideálna, ale opak bol pravdou. "Hral sa siedmy zápas finále, takže každý jeden hráč, ktorý hrá hokej, chce vyhrávať. Všetci sme vedeli, o čo ide a nakoniec to dobre dopadlo," dodal Češík. Hladký triumf "baranov" v rozhodujúcom dueli je o to cennejší, že tímu chýbalo niekoľko opôr ako Patrik Lamper, Marek Bartánus, Miloš Bubela či Guillaume Gélinas. Príležitosť tak dostali hráči, ktorí predtým vo finálovej sérii veľa priestoru nedostali. "To je jedno, kto nastúpil. Každý jeden bol veľmi dôležitý a každý dal do toho maximum. Je to výborné."

Tradičné oslavy tímu, ktorý zvíťazí u súpera, sa odohrávajú prevažne v autobuse po ceste domov so štandardnými zastávkami na benzínových pumpách. Podobné chystajú aj obhajcovia titulu. "Ja dúfam, že zastavíme na všetkých. Každý si bude režírovať oslavy po svojom a každý sa poteší podľa seba," uzavrel Češík.