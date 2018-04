TASR

Dnes o 20:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní SR na Svetovej sérii v synchronizovanom plávaní s medailovou žatvou

Slovenky dosiahli v 2. kole desaťdielneho seriálu FINA Svetovej série v čínskom Pekingu jedno víťazstvo, dve druhé a jedno tretie miesto v tímoch a ďalšie dve tímové umiestenia na 5. priečke.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Ján Súkup

Bratislava 24. apríla (TASR) – Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní dosiahli v 2. kole desaťdielneho seriálu FINA Svetovej série v čínskom Pekingu jedno víťazstvo, dve druhé a jedno tretie miesto v tímoch a ďalšie dve tímové umiestenia na 5. priečke. "Z Číny sme sa vrátili s ohromným úspechom, čo je historický moment pre slovenské umelecké plávanie," skonštatoval na tlačovej konferencii po prílete časti výpravy manažér a reprezentačný tréner Slovenska Gábor Szauder.

"Mojím cieľom bolo získať v Svetovej sérii čo najviac bodov. Mala som aj trochu šťastie, že práve usporiadajúca Čína nemala v technickom sóle zastúpenie. Ale do každej disciplíny, aj tímovej, sme išli s úmyslom vyhrať a čo najviac bodovať," povedala zlatá v technickom sóle a strieborná vo voľnom sóle 21-ročná Naďa Daabousová z TJ Slávia STU Bratislava.

V tímovej voľnej kombinácii sa pričinila o zisk ďalšieho striebra o rok mladšia Diana Miškechová (Iuventa Aquatix, o. z.). "Po viacerých rokoch sme mali príležitosť prezentovať tímové zostavy. Všetky sme sa pripravili tak, aby sme sa mohli ukázať, že máme aj na viac. Pokiaľ ide o párové zostavy, ukázali sme iba jednu, v druhej sme už nesúťažili pre určité zdravotné ťažkosti. Druhú párovú zostavu po prvý raz ukážeme na ďalších pretekoch Svetovej série, ktoré budú u nás v Šamoríne (11. - 13. mája), na čo sa veľmi tešíme."

"Na ďalšiu prípravu máme necelé tri týždne, treba ešte veľa pracovať. Pohybov vo všetkých disciplínach je mnoho, napočítali sme ich až tisíc, je ťažké si na všetko zvyknúť. Na všetkom sa však učíme. Je aj málo pretekárok, nemáme veľmi z čoho vyberať. Ale napriek tomu som veľmi hrdý na to, čo sme dosiahli. Je na čom stavať, pozeráme sa ďalej do budúcnosti," dodal G. Szauder.

Do Šamorína sa prihlásilo 12 krajín: Bielorusko, Česko, Čína, Gruzínsko, Holandsko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina a Slovensko, ktoré nominovalo 12 žien. Medzi prihlásenými sú aj niektoré medailistky z ME, MS a OH. Súťažiť sa bude v 10 disciplínach. V aktuálnom rebríčku FINA Svetovej série po dvoch podujatiach je zatiaľ najlepšia na 2. mieste Naďa Daabousová v technickom sóle a Slovensko na 3. priečke v technickom tíme. Slovenky budú ešte štartovať na ďalších troch podujatiach FINA Svetovej série v Budapešti (18. – 20. mája), na gréckom ostrove Syros (15. – 17. júna) a v uzbeckom Taškente (29. Júna – 1. júla).