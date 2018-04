TASR

MAS Podhoran vyhlásila súťaž o najčistejší chotár

Ilustračná snímka. — Foto: SITA

Plavecký Peter 24. apríla (TASR) – Miestna akčná skupina (MAS) Podhoran vyhlásila 7. ročník súťaže Čistý chotár, ktorá potrvá do 6. mája, informovala projektová manažérka MAS Podhoran Kvetoslava Jablonická.

Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už tradíciou. Zlepšenie kvality životného prostredia obcí je jedným z cieľov združenia. Do súťaže sa zapájajú občania, spoločenské a záujmové organizácie. "Cieľom súťaže je čistenie území katastrov obcí spadajúcich do regiónu Podhoran, čím sa plní aj jeden zo špecifických cieľov - zlepšenie kvality životného prostredia," uviedla projektová manažérka.

Do súťaže sa zapojili všetky obce, ktoré patria do MAS Podhoran, ktorých je celkovo 15. "Súťaž sa v hodnotení zameriava na celkovú čistotu obce, pokrok oproti počiatočnému stavu, množstvo vysadenej zelene, ale aj na výzdobu obce a čistotu brehov vodných plôch," doplnila Jablonická.

Ročník 2018 podporila aj Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici zo Zeleného vzdelávacieho fondu, a to výsadbou dvoch stromov javora. "Aktivita Čistý chotár sa stretla s pochopením a pozitívnym prístupom obyvateľov. Ako výsledok je vidieť zlikvidované divoké skládky, vyčistené priekopy vedľa ciest, upravené verejné priestranstvá, ale aj okolie pri vodných plochách. So spokojnosťou môžeme konštatovať, že do súťaže sa zapojilo veľa mladých ľudí a žiakov," zakončila manažérka projektu.