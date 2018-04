UNIKÁTNY ZÁKROK: Vojak podstúpil prvú transplantáciu penisu na svete

Baltimore 24. apríla (TASR) - Tím amerických lekárov úspešne vykonal prvú úplnú transplantáciu penisu a mieška. V utorok o tom informoval portál britskej spravodajskej stanice BBC.

Chirurgovia na Univerzite Johnsa Hopkinsa v meste Baltimore v americkom štáte Maryland uskutočnili operáciu na vojakovi, ktorého zranila bomba v Afganistane.

Lekári využili penis, miešok (skrótum) a časť brušnej steny, transplantované od zosnulého darcu.

Lekári uviedli, že u vojaka by sa mala obnoviť pohlavná funkcia, ktorá pri rekonštrukciách penisu nie je možná.

Transplantáciu uskutočnil 26. marca tím 11 chirurgov a trvala 14 hodín.

Ide o prvú operáciu vojaka-veterána zraneného v boji počas výkonu služby a o prvú transplantáciu celistvej časti tkaniva, vrátane mieška a okolitej brušnej oblasti.

Lekári dodali, že semenníky darcu s ohľadom na etické otázky neboli transplantované.

