TASR

Jurčo už trénoval s tímom a teší sa na zápas s Kóreou

Dvadsaťpäťročný krídelník sa mal pripojiť k tímu už v pondelok na zraze, no ten nakoniec nestihol, keďže musel doriešiť záležitosti na colnici s batožinou z Ameriky.

Tomáš Jurčo, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Piešťany 24. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo si v utorok odkrútil prvý tréning so spoluhráčmi zo slovenskej reprezentácie a už sa teší na stredajší zápas s Kórejskou republikou.

Dvadsaťpäťročný krídelník sa mal pripojiť k tímu už v pondelok na zraze, no ten nakoniec nestihol, keďže musel doriešiť záležitosti na colnici s batožinou z Ameriky. Na druhý deň však už zarezával na tréningu so spoluhráčmi. "Musím povedať, že sa cítim celkom dobre na to, že som nebol týždeň s tímom. Myslím si, že som sa pripravil celkom dobre, mal som svoje tréningy a dúfam, že to pôjde," povedal.

Hráč Chicago Blackhawks si po prvom tréningu pochvaľoval prácu s kanadským trénerom Slovákov Craigom Ramsaym. "Je to taký zámorský spôsob, ja som na to už po tých rokoch zvyknutý a veľmi sa mi to páči. Tréning má kratšie a svižnejšie cvičenia a je to aj väčšia zábava pre hráčov," uviedol v rozhovore pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

Slovákov čaká v stredu 25. apríla o 17.00 h v Piešťanoch historicky prvý zápas s Kórejskou republikou. Premiérová skúsenosť s týmto ázijským súperom to bude aj pre Jurča. "Už by som chcel hrať. Proti Kórejčanom som ešte nikdy nehral. Uvidíme, ako to celé dopadne a dúfam, že podáme dobrý výkon," dodal.