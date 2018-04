TASR

Malý Alfie Evans žije aj po odpojení od prístrojov na podporu života

Alfieho rodičia chcú syna vziať do Detskej nemocnice Dieťaťa Ježiša v Ríme, spravovanej Vatikánom. Lekári v nemocnici v Liverpoole sú však presvedčení, že by to nebolo v jeho záujme.

Ľudia pred Detskou nemocnicou Aldera Heya v anglickom meste Liverpool 24. apríla 2018. — Foto: TASR/AP

Londýn 24. apríla (TASR) - Otec smrteľne chorého britského batoľaťa Alfieho Evansa v utorok uviedol, že jeho syn žije aj po tom, čo ho odpojili od prístrojov na podporu života. Tento fakt prekvapil lekárov, ktorí tvrdili, že chlapec by mal dostať možnosť zomrieť. Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.

Otec Tom Evans vyhlásil, že 23-mesačný Alfie prežil bez pomoci viac ako deväť hodín a že lekári mu teraz dodávajú kyslík a hydratujú ho. Dieťa je hospitalizované v Detskej nemocnici Aldera Heya v anglickom meste Liverpool.

"Teraz je na kyslíku. Nemení to jeho dýchanie, ale okysličuje to jeho telo," vysvetlil otec.

Alfie je v "polovegetatívnom stave", čo je dôsledok degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári nie sú schopní s určitosťou identifikovať. Odpojili ho od prístrojov na podporu života, a to po sérii súdnych rozhodnutí v prospech mienky lekárov. Tí totiž argumentovali, že ďalšia liečba chlapca je márna.

Alfieho rodičia, 21-ročný Tom a 20-ročná Kate Jamesová, chcú syna vziať do Detskej nemocnice Dieťaťa Ježiša (Bambino Gesu) v Ríme, spravovanej Vatikánom. Lekári v detskej nemocnici v Liverpoole sú však presvedčení, že by to nebolo v záujme Alfieho, a britské súdy s nimi súhlasili.

Prípad pritiahol aj pozornosť pápeža Františka, ktorý sa počas nedeľného požehnania na vatikánskom Námestí svätého Petra tento mesiac modlil za Alfieho a ďalších pacientov trpiacich vážnymi ochoreniami. František viackrát apeloval, aby chlapca nechali nažive, a vyhlásil, že iba Boh môže rozhodnúť, kto zomrie.

Šéfka vatikánskej Detskej nemocnice Dieťaťa Ježiša Mariella Enocová oznámila, že talianske ministerstvo obrany má pripravené lietadlo na prevoz Alfieho do Talianska, ak mu to bude umožnené. Enocová dokonca odcestovala do Liverpoolu, aby sa osobne pokúsila ovplyvniť situáciu v prospech rodičov.

V rozhovore pre taliansku rozhlasovú stanicu Radio 24 Enocová povedala, že sa rozprávala s talianskym veľvyslancom v Londýne, ktorý uviedol, že lietadlo by s chlapcom mohlo odletieť do niekoľkých minút.

V pondelok talianske ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že Alfiemu Evansovi udelili talianske občianstvo v nádeji, že tento krok umožní jeho prevoz do nemocnice v Ríme.

Nemocnica v Liverpoole upozornila, že nebude priebežne poskytovať informácie o zdravotnom stave chlapca. "Toto je naša obvyklá a dohodnutá prax pri všetkých našich pacientoch," napísala nemocnica vo vyhlásení.