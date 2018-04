TASR

Súťaž Učiteľ Slovenska má svetu ukázať šikovných a oddaných učiteľov

Zároveň ide o snahu posilniť status profesie učiteľa a sebavedomia pedagógov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. apríla (TASR) – Prvý ročník národného kola prestížnej svetovej súťaže Global Teacher Prize štartuje v máji už aj na Slovensku. Organizátori z CEEV Živica, Komenského inštitútu veria, že súťažou vznikne príležitosť ukázať svetu, že máme šikovných a svojmu povolaniu oddaných učiteľov. Zároveň ide o snahu posilniť status profesie učiteľa a sebavedomia pedagógov.

Od mája sa preto môžu aj pedagógovia na Slovensku uchádzať o možnosť stať sa Učiteľom Slovenska, následne o titul najlepšieho učiteľa na svete a získať aj výhru jeden milión dolárov.

"Jedno staré príslovie hovorí, že ak je tma, vidno hviezdy. Naše školstvo je už dlhý čas v zatemnení. Je nesmierne dôležité, aby sme si všímali tých, čo do tmy vnášajú svetlo. Ocenenie Učiteľ Slovenska chce širokej verejnosti ukázať, že aj na Slovensku máme skvelé učiteľky a učiteľov, ktorí sú hrdinami v školstve," vysvetlil Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu, ktorý dostal licenciu na organizovanie súťaže.

Do národného kola súťaže sa môžu prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich však môže aj široká verejnosť, prihlášky sa dajú poslať do konca júna.

"Verím, že vďaka súťaži objavíme učiteľov, ktorí môžu byť lídrami a profesijnými vzormi pre ostatných pedagógov. Myslím si, že súťaž postupne ukáže, že učiteľ môže byť dobrý a úspešný mnohými rôznymi spôsobmi, že tejto profesii je vlastná pluralita metód a ciest vedúcich k cieľu," uviedol v tejto súvislosti Vladimír Burjan, šéfredaktor časopisu Dobrá škola a odborník na vzdelávanie.

"Najväčšie prekvapenie ma čakalo na VŠMU – Emília Vášáryová, Martin Huba, Peter Mankovecký. Vďaka nim som zistil, že sa nemusím učiť preto, že to odo mňa chce pedagóg, ale preto, že ma to baví, že teraz je tá možnosť a učitelia sú mi ochotní venovať čas a pozornosť. Aby si študenti práve toto uvedomili, to by malo byť poslaním vzdelávania," doplnil herec Lukáš Latinák, ktorý sa stal spolu s Mirkou Partlovou ambasádorom Učiteľa Slovenska.

Celosvetovú súťaž Global Teacher Prize vyhlasuje už štyri roky Varkey Foundation pod záštitou šejka Mohameda bin Rašída al-Maktúma, premiéra Spojených arabských emirátov a emira Dubaja, ocenenie sa udeľuje výnimočnému učiteľovi, ktorý výrazne prispel k rozvoju vzdelávania. Tento rok si ho odniesla Andria Zafirakou z Veľkej Británie, ktorá pracuje s deťmi pochádzajúcimi z rôznych etník a najskromnejších sociálnych pomerov.

Víťaza Global Teacher Prize vyhlasujú každoročne na slávnostnej ceremónii v Dubaji, zapojených býva okolo 173 krajín. Víťaza prvého ročníka národného kola Učiteľ Slovenska organizátori vyhlásia v októbri, čaká ho odmena 5000 eur a cesta na finále Global Teacher Prize 2019 do Dubaja.

Viac informácií o súťaži je na www.ucitelslovenska.sk.