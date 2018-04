TASR

Dnes o 15:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Francúzsky Tamérantong! je na turné po Slovensku

Mladí divadelníci z predmestia Seine Saint-Denis uvedú predstavenie Cigánka Lorda Stanleyho, inšpirované ľúbostnou legendou z Provence.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 24. apríla (TASR) - Po vystúpeniach v Prešove a Kežmarku sa aj v Bratislave predstaví francúzska divadelná spoločnosť Tamérantong!. Mladí divadelníci z predmestia Seine Saint-Denis uvedú predstavenie Cigánka Lorda Stanleyho, inšpirované ľúbostnou legendou z Provence. "Vzniklo pred piatimi rokmi na parížskom predmestí, hrajú v ňom mladí herci od šesť do 17 rokov, rôzneho pôvodu, kultúry, náboženstva, ale všetci majú spoločné to, že bývali v rovnakej štvrti a všetko sú to deti, ktoré pochádzajú z prisťahovalectva," uviedla v utorok na tlačovej konferencii Christina Pellicane, zakladateľka a umelecká riaditeľka divadelnej spoločnosti, ktorá funguje 25 rokov.

Tamérantong! pôsobí v piatich mestách v parížskom regióne, viackrát hrali aj v zahraničí. Účinkujú v ňom vždy mladí herci. "Preto hráme rozprávky, adaptujeme legendy, ktoré aktualizujeme," priblížila umeleckú identitu súboru, ktorý sa v predchádzajúcej hre Ostrov ropuchy venoval aj téme ázijskej imigrácie. "V našej štvrti sa stále viac objavoval rasizmu voči Číňanom, adaptovali sme námornú epopeju a hovorili sme o Laose, Vietname, Kambodži, a o dôvodoch, prečo ľudia z týchto krajín prichádzajú k nám," doplnila Pellicane.

Titul Cigánka Lorda Stanleyho poukazuje takisto na postoj spoločnosti voči cudzincom a odlišným ľuďom. Podľa tvorcov vznikol po veľkej vlne násilia voči Rómom v improvizovaných táboroch v štvrti Seine Saint-Denis. Kočovníci v hre evokujú Rómov, migrantov, ľudí bez dokladov a obyvateľov periférie. "Rómovia boli hlavným terčom rasizmu, stelesňovali všetko zlé, boli to okupanti, čo zaberajú naše územia. Keďže náš súbor svojimi predstaveniami bojuje proti sociálnemu vylúčeniu, vždy obhajujeme rytierske hodnoty - slobodu, demokraciu, zdalo sa nám byť dôležité chopiť sa tejto témy," zdôvodnila Sarah Viennot, umelecká riaditeľka súboru.

Tvorcovia však išli v hre nad rámec rómskej problematiky. "Rómovia nie sú dôležitou témou vo Francúzsku, teraz máme Islamský štát, terorizmus, už to nie je o Rómoch," upozorňuje Pellicane. "Naše predstavenie hovorí aj o rozdieloch, rozdielnosti, o iných ľuďoch, xenofóbii, strachu. Snažíme sa usmerňovať našich hercov i divákov, že sa treba otvoriť a ísť k tomu druhému, pretože ak ho spoznáme, potom už nemáme strach," dodala k predstaveniu, ktoré sa vo Francúzsku hrá päť rokov.

Na Slovensko sa hra dostala vďaka stretnutiu Divadla Tamérantong! s Kesaj Tchave, hudobno-tanečnou skupinou mladých Rómov z východoslovenských osád. "Bolo veľmi spontánne, hneď nám bolo jasné, že sme stvorení na to, aby sme si rozumeli," komentoval stretnutie s mládežníckym súborom Ivan Akimov, vedúci Kesaj Tchave. "Veľmi si cením v súbore Tamérantong!, že napriek veľmi vysokej latke priam profesionálnej práce, na prvom mieste je človek, to dieťa. Hneď keď som ich videl, bolo mi jasné, že túto terapiu treba na Slovensko. Títo malí Francúzi, Arabi, Aziati hrajú nás, oni sú my," dodal k vystúpeniu obyvateľov z predmestia Seine Saint-Denis.

Predstavenie Cigánka Lorda Stanleyho uvedie Dom kultúry Lúky v Bratislave vo štvrtok 26. apríla o 10.00 vo francúzskom jazyku a v piatok 27. apríla o 10.00 a 17.30 h v slovenskom jazyku. "Francúzi si dali tú námahu, že sa to celé naučili po slovensky, text sa učili pol roka. Toto presahuje moje pochopenie, že to je možné," povedal pre TASR Akimov.