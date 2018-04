Dominika Dobrocká

Prišla ako nenápadná babička. Potom ale začalo hrať AC/DC a na to, čo predviedla už nikdy nezabudnete

Na veku nezáleží. Neveríte? Pozrite si toto video.

LONDÝN 24. apríla - Jenny Darrenová pôsobí na prvý pohľad ako babička, ktorá má minimálne štyri vnúčatka a v pohodlí domova sa s nimi hrá a varuje. Opak je však pravdou. Táto 68-ročná vitálna dáma je dôkazom toho, že vek je naozaj iba číslo. Pri rozhovore s porotou talentovej šou Britain's Got Talent, suverénne odpovedala, že má nato vyhrať celú súťaž. Málokto by veril, no to, čo prišlo so začiatkom vystúpenia, umlčalo každého jedného človeka v sále.

Živelná babička sa povyzliekala a zo slušne oblečenej Jenny sa zrazu stala rocková kráľovná. Iný outfit sa ani k pesničke od AC/DC Highway to Hell nehodil. Všetkým prítomným od úžasu „padli sánky“ a po pár sekundách sa celá sála rozospievala. Predstavenie sa zmenilo na koncert, kde všetci stáli na nohách, tlieskali, tancovali a spievali s hviezdou na pódiu. Video plné emócií a prekvapení musíte vidieť.