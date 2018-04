TASR

Prieskum: Omeškaných platieb v SR pribúda, podobne je na tom Rumunsko

Štúdia hovorí aj o tom, že s platením sa neponáhľajú ako firmy medzi sebou, tak ani ich koncoví zákazníci.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Slovensko a Rumunsko sú krajiny, ktoré majú v rámci západnej a východnej Európy najväčší podiel faktúr, ktoré sa uhrádzajú po splatnosti. V oboch štátoch tvoria omeškané platby až 23 %, väčšina krajín sa pritom drží pod 20 %. Vyplýva to z reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2017 (Európske platobné postupy). Tú vypracovala spoločnosť EOS KSI, ktorá sa venuje komplexnému manažmentu pohľadávok.

Štúdia hovorí aj o tom, že s platením sa neponáhľajú ako firmy medzi sebou, tak ani ich koncoví zákazníci. Omeškaných platieb stále pribúda – v roku 2016 tvorili na Slovensku 22 %, o rok neskôr už 23 %. V podobnej situácii je aj Rumunsko, kde takmer každá štvrtá platba prichádza firmám neskoro. Rovnaký podiel nesplatených platieb mala krajina aj v predchádzajúcom roku.

Dôvodov, prečo sa také množstvo faktúr platí neskoro práve na Slovensku a v Rumunsku, je podľa konateľa spoločnosti EOS KSI Slovensko Michala Šoltesa viac. "Firmy, ale aj bežní ľudia, majú zrejme istotu, že ich za omeškanie nečaká žiadny postih. Spoliehajú sa na to, že 'im to nejako prejde'. Treba si však uvedomiť, že ak sa nezlepší disciplína v platení, môže to ohroziť existenciu niektorých firiem," dodal.

V ostatných krajinách západnej a východnej Európy je podľa štúdie omeškaných platieb menej. V Rakúsku predstavujú 16 % všetkých platieb, v Českej republike a Poľsku 17 % a v Maďarsku 19 %. Situácia vo väčšine krajín sa pritom v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenila.

Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil na jar minulého roku 3200 odborníkov zo 16 krajín Európy, z toho 200 spoločností zo Slovenska. Prieskum, ktorý analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť, sa uskutočnil už desiatykrát.