Princezná Charlotte sa včera zapísala do histórie. Prekvapivo za to mohol príchod jej nového bračeka

Malá princezná Charlotte sa príchodom svojho najnovšieho bračeka na svet zapísala do histórie.

LONDÝN 24. apríla - V deň, kedy sa na svet vypýtal tretí potomok vojvodkyne Kate a princa Williama, odohral sa historický moment. Princezná Charlotte zostane aj napriek tomu, že sa narodil chlapec, na štvrtom mieste v poradí na kráľovský trón. A teda najnovší kráľovský prívlastok ju napriek tomu, že je chlapec, nepredbehne. Doposiaľ sa to v dlhoročnej histórii kráľovskej rodiny neodohralo.

Britský princ William (vľavo) a Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu odchádzajú so svojím novorodeným synom z nemocnice St. Mary v Londýne 23. apríla 2018. Manželka britského princa Williama, Catherine, porodila v pondelok syna, svoje tretie dieťa, v nemocnici v Londýne. Potomok je v poradí piatym v následníctve na trón. Foto: TASR/AP

Do roku 2013 totiž platilo, že narodení chlapci mali prednosť pred dcérami. V roku 2015 však nadobudol účinnosť nový korunný zákon, v ktorom sa uvádza, že pohlavie nerozhoduje o nástupcovi. Vyplýva z toho, že doposiaľ nepomenovaný malý princ nemôže preskočiť svoju sestričku Charlotte.

Nový kráľovský prírastok obsadil piate miesto za Charlesom, Williamom, princom Georgeom a princeznou Charlotte. Jediný, kto príchodom nového princa „utrpel“, bol Harry, ktorý sa posunul na šiestu priečku. Zákon sa však neuplatňuje spätne. V prípade sestry princa Charlesa Anny zostáva poradie rovnaké, a tak sú jej mladší bratia v postupnosti pred ňou.

Chlapček sa na svet vypýtal 23. apríla o 11.01 hodine miestneho času. Jeho váha bola 3,8 kilogramu a obaja aj s mamičkou boli v poriadku. Podľa Kensingtonského paláca William odišiel so svojou manželkou do nemocnice v pondelok ráno a po celý čas bol pri nej. Po pôrode hrdý otecko odišiel pre Georgea a Charlotte, aby sa mohli stretnúť so svojím súrodencom. Obrovským prekvapením bolo, keď sa Kate s úsmevom na perách po siedmich hodinách od pôrodu postavila pred nemocnicu a v náručí držala svojho synčeka. Po pár minútach sa šťastná rodina pobrala domov.