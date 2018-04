Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Najprv to bol len žart, dnes je bravčová zmrzlina hitom. A chutí vraj výborne, tvrdia výrobcovia

Vo Francúzsku manželský pár začal s výrobou novej príchute zmrzliny. Neverili by ste, ale napriek tomu, že jej príchuť nie je sladká sa zmrzlina uchytila natoľko, že sa predáva na festivaloch či v reštauráciách.

— Foto: Repro foto Youtube

Paríž 26. apríla - K letu neodmysliteľne patrí zmrzlina. Ľudia ju milujú, pretože je sladká, ovocná a osvieži nás v horúcich dňoch. No čo by ste povedali na úplne novú inú príchuť zmrzliny, ktorá by nebola ani sladká a ani ovocná? Táto zmrzlina chutí lepšie s aperitívom. Ide o zmrzlinu so slanou príchuťou.

Všetko to začalo vo Francúzsku, kedy dvaja farmári Patrice Riauté so svojou manželkou Catherine prišli na trh s revolučným gastronomickým nápadom. Tento nápad bol naozaj veľkou výzvou. Vytvorili totiž novú príchuť zmrzliny, na ktorej si pochutia hlavne gurmáni, ktorí neobľubujú sladké. Ide o zmrzlinu z bravčového mäsa. Farmári sa inšpirovali tradičnou nátierkou z mäsa Rillette. Pôvodne zmrzlinu vymysleli ako malý žartík na lokálny festival s názvom Jars Rillettes. „Povedali sme si a prečo nie?“

Najprv bola len žartom, no dnes je bravčová zmrzlina hitom. Foto: e-leclerc.com

Dôvod, prečo zmrzlinu začali vyrábať

Na francúzskych farmárov v posledných rokoch doľahla mliečna kríza, ktorá zničila ich príjmy zo surového mlieka. „Posledné tri alebo štyri roky nás naozaj trápi obrovská mliečna kríza. A teraz sme našli novú inšpiráciu, ako zhodnotiť svoju profesiu,“ povedal pre médiá Riauté. Ak mlieko spracujú na zmrzlinu, je zisk o viac ako tretinu vyšší, než keď pošlú mlieko distribútorovi.

Svoju bravčovú zmrzlinu teraz manželia ponúkajú v miestnych supermarketoch či v reštauráciách a to, čo pôvodne malo slúžiť len ako žart, sa stalo populárnou pochúťkou v širokom okolí. Ako píše The Daily Telegraph, napríklad taká základná škola si už objednala viac ako 500 porcií tejto neobyčajnej pochúťky.

Ako taká „zmrzka“ chutí

Na prvý pohľad sa vám môže zdať mäsová príchuť zmrzliny veľmi ťažká pre žalúdok. No podľa manželov je zmrzlina veľmi ľahká, pretože je vyšľahaná. „Ľudia sú príjemne prekvapení, síce najprv váhajú či ju majú ochutnať. Ale garantujeme vám, že ak ju ochutnáte okamžite si ju zamilujte, pretože je odlišná od klasických príchutí.“

Zmrzlinu robia z francúzskej pochúťky rillette, z cukru, vajec a mlieka. Vraj najlepšie chutí s malým aperitívom. Zvyčajne sa pripravuje z nakrájaného bravčového mäsa, avšak môže sa pripraviť aj zo zajaca, kačky či lososa.